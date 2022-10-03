Вчені розповіли, що буде з людьми, якщо всі тварини вимруть

Як зазначають експерти, у нашому світі все взаємопов'язане тонкими нитками, і якщо порвати хоч одну з них, ми можемо не впізнати світ наступного дня. Особливо це стосується зникнення тварин.

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На нашій Землі у кожній екосистемі все взаємопов'язане. Зміни популяції одного виду тварин або рослин можуть різко вплинути на довкілля цього виду, пише The Grunge.

Вимирання тварин — далеко ще не нове екологічне явище. Динозаври, мамонти, шаблезубі тигри та дротові — все це тварини, що вимерли сторіччя або навіть мільйони років тому. Багатьом здається, що вимирання тварин — явище, що пішло в минуле. Однак, оскільки сучасні тварини зникають із загрозливою швидкістю, вимирання знову стане звичайним процесом.

Зміна клімату включає у собі як підвищення температури, а й збільшення кількості посух і стихійних лих. Це, разом з руйнуванням довкілля в результаті розвитку людини і браконьєрства, є основною причиною вимирання тварин.

Лише за перші шість місяців 2022 року в тропічних лісах Амазонки було знищено територію, яка в п'ять разів перевищує площу Нью-Йорка. Такі тварини, як ягуари, лінивці, жаби, річкові дельфіни та мавпи становлять лише частину дикої природи у цьому тропічному лісі.

З огляду на всі нинішні зміни у нашому світі, нове вимирання тварин уже не здається чимось малоймовірним. Але що, якщо в якийсь момент усі тварини справді зникнуть? Що буде з нашим світом? Чи зможуть люди вижити?

Ефект доміно

[ + – ] Оскільки всі види пов'язані павутинням життя, навіть найстійкіші види зрештою вимирають, коли зникають менш стійкі

Оскільки всі види пов'язані з павутинням життя, навіть найстійкіші види зрештою вимирають, коли зникають менш стійкі. Цей ефект доміно вчені називають "спільним вимиранням". І як показують багато досліджень, саме зміна клімату є рушійною силою вимирання у ХХІ столітті.

Нам потрібно пам'ятати, що хоча люди часто втрачають зв'язок з природою в міру зростання міст, ми, як і раніше, покладаємося на неї, оскільки вона дає нам землю, питну воду та придатне для дихання повітря. Дика природа є джерелом контролю за цими чинниками, необхідні життя людини. "Спільне вимирання" може знищити життя в екосистемі, включаючи людське.

Тварини позитивно впливають на ґрунт та життя рослин

[ + – ] Істотним фактором зміни клімату є надто багато вуглекислого газу в атмосфері

Істотним чинником зміни клімату є дуже багато вуглекислого газу атмосфері. Цей елемент пов'язаний із підвищенням температури. Рослини поглинають та накопичують вуглекислий газ із повітря. Однак тварини (особливо ссавці) взаємодіють з навколишнім середовищем таким чином, що збільшують кількість вуглецю, що зберігається у ґрунті та деревах.

Як тварини впливають на концентрацію вуглецю у рослинах? Крім того, що вони їх їдять, вони фізично переміщують рослини. Отже, полегшують рух вуглецю. Це означає, що популяції тварин можуть допомогти зменшити вміст вуглекислого газу повітря.

Слони є яскравими прикладами фізичних змін, які тварини можуть вносити у світ, крім руху вуглецю. Слони в Азії та Африці розкидають насіння, удобрюють ґрунт своїми екскрементами і навіть створюють водопої. Інші тварини покладаються на рослини, вирощені з цього насіння, а люди отримують вигоду від того, що рослини контролюють вуглекислий газ.

Зникнення бджіл — викликає тривогу

[ + – ] Чисельність бджіл у всьому світі постійно скорочується

Чисельність бджіл у всьому світі постійно скорочується. Хоча вони далеко не єдині тварини, що впливають на життя рослин, вони часто є синонімами запилення. Вони не тільки запилюють квіти, а й рослини, які є джерелом їжі для людини.

Враховуючи позитивний вплив тварин на елементи, необхідні людям для виживання, чи вимруть люди, якщо вимруть тварини? Біологиня доктор Сюзанна Садедин з Університету Монаш, Австралія, каже, що так.

Крім запилення джерел їжі, ми втратили б ліси та луки. Це призведе до подальшої зміни клімату (рослини поглинають вуглекислий газ, який сприяє зміні клімату) та зменшення кількості опадів. Доктор Садедин каже, що якщо люди не змінять своєї поведінки, вони викличуть масове вимирання, яке за підрахунками знищить 30-50% видів у наступному столітті.

Нагадаємо, що раніше експерти пояснили, як зміниться світ, якщо люди зможуть навчитися літати. Як заявляють вчені, у такому разі наші тіла та світ загалом зміняться кардинальним чином. Наслідки матимуть як плюси, і мінуси.