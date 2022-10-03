Ученые рассказали, что будет с людьми, если все животные вымрут

Как отмечают эксперты, в нашем мире все взаимосвязано тонкими нитями, и если порвать хоть одну из них, мы можем не узнать следующий день. Особенно это касается исчезновения животных.

Related video

На нашей Земле в каждой экосистеме все взаимосвязано. Изменения популяции одного вида животных или растений могут резко повлиять на окружающую среду этого вида, пишет The Grunge.

Вымирание животных — далеко не новое экологическое явление. Динозавры, мамонты, саблезубые тигры и дронтовые — все это животные, вымершие столетия или даже миллионы лет назад. Многим кажется, что вымирание животных — явление ушедшее в прошлое. Однако, поскольку современные животные исчезают с угрожающей скоростью, вымирание снова станет обычным процессом.

Изменение климата включает в себя не только повышение температуры, но и увеличение числа засух и стихийных бедствий. Это, наряду с разрушением среды обитания в результате развития человека и браконьерства, является основной причиной вымирания животных.

Только за первые шесть месяцев 2022 года в тропических лесах Амазонки была уничтожена территория, в пять раз превышающая площадь Нью-Йорка. Такие животные, как ягуары, ленивцы, лягушки, речные дельфины и обезьяны, составляют лишь часть дикой природы в этом тропическом лесу.

Учитывая все нынешние изменения в нашем мире, новое вымирание животных уже не кажется чем-то маловероятным. Но что, если в какой-то момент все животные действительно исчезнут? Что будет с нашим миром? Смогут ли выжить люди?

Эффект домино

[ + – ] Поскольку все виды связаны паутиной жизни, даже самые устойчивые виды в конечном итоге вымирают, когда исчезают менее устойчивые

Поскольку все виды связаны паутиной жизни, даже самые устойчивые виды в конечном итоге вымирают, когда исчезают менее устойчивые. Этот эффект домино ученые называют "совместным вымиранием". И как показывают многие исследования, именно изменение климата является движущей силой вымирания в XXI веке.

Нам нужно помнить, что хотя люди часто теряют связь с природой по мере роста городов, мы по-прежнему полагаемся на нее, поскольку она дает нам землю, питьевую воду и пригодный для дыхания воздух. Дикая природа является источником контроля над этими факторами, необходимыми для жизни человека. "Совместное вымирание" может уничтожить жизнь в экосистеме, включая человеческую.

Животные позитивно влияют на почву и жизнь растений

[ + – ] Существенным фактором изменения климата является слишком много углекислого газа в атмосфере

Существенным фактором изменения климата является слишком много углекислого газа в атмосфере. Этот элемент связан с повышением температуры. Растения поглощают и накапливают углекислый газ из воздуха. Однако животные (особенно млекопитающие) взаимодействуют с окружающей средой таким образом, что увеличивают количество углерода, хранящегося в почве и деревьях.

Как животные влияют на концентрацию углерода в растениях? Помимо того, что они едят их, они физически перемещают растения. Следовательно, они облегчают движения углерода. Это означает, что популяции животных могут помочь уменьшить содержание углекислого газа в воздухе.

Слоны являются яркими примерами физических изменений, которые животные могут вносить в мир, помимо движения углерода. Слоны в Азии и Африке разбрасывают семена, удобряют почву своими экскрементами и даже создают водопои. Другие животные полагаются на растения, выращенные из этих семян, а люди получают выгоду от того, что растения контролируют углекислый газ.

Исчезновение пчел — вызовет тревогу

[ + – ] Популяции пчел во всем мире постоянно сокращаются

Популяции пчел во всем мире постоянно сокращаются. Хотя они далеко не единственные животные, влияющие на жизнь растений, они часто являются синонимами опыления. Они не только опыляют цветы, но и растения, являющиеся источниками пищи для человека.

Учитывая положительное влияние животных на элементы, необходимые людям для выживания, вымрут ли люди, если вымрут животные? Биолог доктор Сюзанна Садедин из Университета Монаш, Австралия, говорит, что да.

Помимо опыления источников пищи, мы потеряли бы леса и луга. Это приведет к дальнейшему изменению климата (растения поглощают углекислый газ, который способствует изменению климата) и уменьшению количества осадков. Доктор Садедин говорит, что если люди не изменят свое поведение, они вызовут массовое вымирание, которое по подсчетам уничтожит 30-50% видов в следующем столетии.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, как изменится мир, если люди смогут научиться летать. Как заявляют ученые, в таком случае наши тела и мир в целом изменятся кардинальным образом. Последствия будут иметь как плюсы, так и минусы.