Ученые рассказали, как изменится мир, если люди обретут способность летать

Как отмечают эксперты, в таком случае наши тела и мир в целом изменятся кардинальным образом. Последствия будут как негативные, так и позитивные.

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Каждый из нас когда-то мечтал овладеть крыльями, которые мы бы могли использовать для самых разных целей. Но, что если бы люди действительно имели крылья? Что бы тогда было с нашими телами? Объяснили эксперты, пишет The Grunge.

Чтобы люди могли летать, нашим телам и миру придется кардинально измениться. Люди будут строить здания удобные для полета и развивать технологии, соответствующие нашим новым телам. Но это не все. Множество повседневных аспектов человеческой жизни также изменятся навсегда — одни в лучшую сторону, другие в худшую.

Человеческие тела

[ + – ] Первый факт, который нужно знать — полет потребует много энергии, и чем вы тяжелее, тем сильнее гравитация будет работать против вас

Первый факт, который нужно знать — полет потребует много энергии, и чем больше вес, тем сильнее гравитация будет тянуть вниз. Поэтому, скорее всего, многие люди, будут воспринимать полеты как дополнительное средство перемещение и по-прежнему будут предпочитать ходить пешком, ездить на велосипеде или водить машину.

В телах птиц есть много особенностей, которые позволяют им летать. Во-первых, их кости легче, а размах крыльев сбалансирован с размером тела. Поскольку люди большие, чтобы взлететь, нам нужно будет иметь размах крыльев около 7 м. Но мы не сможем взмахнуть крыльями и взлететь, как обычная птица, нам, скорее всего, понадобятся стартовые площадки.

Птицы также обладают крепкой грудью, на грудные мышцы колибри приходится до 25% их общей массы. Проще говоря, нам придется быть сильнее бодибилдеров.

Что еще изменится в нашем теле, так это структуры костей. Поскольку кости человека должны быть легкими и хрупкими, чтобы летать, мы должны иметь более прочные ключицы в виде вилочковой кости, а также киль — вырост грудины позвоночных животных, к которому прикрепляются сильно развитые грудные мышцы.

Инфраструктура

[ + – ] Архитектура и карта города сильно измениться, также возрастет спрос на доставку

Как уже упоминалось, даже если бы люди могли летать, нам все равно нужны будут дороги и транспортные системы. Архитектура и карта города сильно изменится, также возрастет спрос на доставку.

Что касается непосредственно самих полетов, люди слишком велики, чтобы спонтанно взлетать с земли, взмахивая крыльями, как это делают птицы. На самом деле нам нужна какая-то сила позади нас. Так, например, птица, которая жила почти 6 миллионов лет назад — аргентавис, была примерно такого же размера, как мы, и, чтобы летать, ей нужно было бежать вниз по склону против встречного ветра. Из-за этого в аэропортах, домах и большинстве общественных мест потребуется место, предназначенное для взлета.

Общество

[ + – ] Если бы люди могли летать, изменилось бы не только наше окружение, но и наше социум в целом

Если бы люди могли летать, изменилось бы не только наше окружение, но и наш социум в целом, включая моду. Каблуки станут менее популярными, так как в них сложнее приземлиться, а юбки и платья потребуются создавать с встроенными шортами. Людям также придется носить очки и шлемы, чтобы защитить глаза и головы от жуков, мусора и всего остального.

Также потребуются повышенное отслеживание. Птицы редко врезаются друг в друга, но людям может не повезти, поскольку они будут перемещаться на максимальной скорости на открытом воздухе. Траектории полета должны будут предварительно утверждены не только в целях национальной, но и личной безопасности. Технологии также будут адаптироваться, включая разработку приложений для оповещения о приближающемся трафике.

Наряду с усиленным отслеживанием придется также повысить уровень контроля. Скорее всего, политики примут новые законы против подглядывающих, летающих грабителей, нарушителей границ и загрязнителей воздуха. К сожалению, люди известны тем, что уничтожают все, к чему прикасаются, поэтому небо не станет исключением, если люди будут проводить там много времени.

Хотя вероятность загрязнения воздуха увеличилась бы, если бы люди начали летать, это также уменьшило бы потребность в наземном транспорте. Автомобили выбрасывают около 3000 кг углекислого газа в год, а если люди будут летать с места на место, на дорогах будет меньше машин. Кроме того, люди могут летать, чтобы забрать свои товары и посылки, что еще больше сократит выбросы при доставке.

Напомним, что ранее исследователи объяснили, что произойдет с человеком, если он решить не спать 7 дней. По словам ученых, усталость, дезориентация, нерассудительные решения, нарушения речи, провалы в сознании и галлюцинации — это лишь немногие вещи, которые ожидают человека, решившего не спать неделю.