Учені розповіли, як зміниться світ, якщо люди отримають здатність літати

Як зазначають експерти, у такому разі наші тіла та світ загалом зміняться кардинально. Наслідки будуть як негативні, так і позитивні.

Related video

Кожен із нас колись мріяв опанувати крилами, які ми могли б використовувати для різних цілей. Але, що якби люди справді мали крила? Що тоді було б з нашими тілами? Пояснили експерти, пише The Grunge.

Щоб люди могли літати, нашим тілам та світу доведеться кардинально змінитись. Люди будуватимуть будівлі зручні для польоту та розвиватимуть технології, що відповідають нашим новим тілам. Але це не все. Безліч повсякденних аспектів людського життя також зміняться назавжди — одні на краще, інші в гірший бік.

Людські тіла

[ + – ] Перший факт, який потрібно знати — політ вимагатиме багато енергії, і чим ви важчі, тим сильніша гравітація працюватиме проти вас

Перший факт, який потрібно знати — політ вимагатиме багато енергії, і чим більша вага, тим сильніша гравітація тягтиме вниз. Тому, швидше за все, багато людей сприйматимуть польоти як додатковий засіб переміщення і, як і раніше, волітимуть ходити пішки, їздити на велосипеді або водити машину.

У тілах птахів є багато особливостей, які дозволяють їм літати. По-перше, їх кістки легші, а розмах крил збалансований з розміром тіла. Оскільки люди великі, щоб злетіти, нам потрібно мати розмах крил приблизно 7 м. Але ми не зможемо змахнути крилами і злетіти, як звичайний птах, нам, швидше за все, знадобляться стартові майданчики.

Птахи також мають міцні груди, на грудні м'язи колібрі припадає до 25% їх загальної маси. Простіше кажучи, нам доведеться бути сильнішими за бодібілдерів.

Що ще зміниться в нашому тілі, то це структури кісток. Оскільки кістки людини повинні бути легкими і тендітними, щоб літати, ми повинні мати міцніші ключиці у вигляді вилочкової кістки, а також кіль — виріст грудини хребетних тварин, до якого прикріплюються сильно розвинені м'язи грудей.

Інфраструктура

[ + – ] Архітектура та карта міста сильно зміниться, також зросте попит на доставку

Як уже згадувалося, навіть якби люди могли літати, нам все одно потрібні будуть дороги та транспортні системи. Архітектура та карта міста сильно зміниться, також зросте попит на доставку.

Що стосується власне польотів, люди занадто великі, щоб спонтанно злітати із землі, змахуючи крилами, як це роблять птахи. Насправді нам потрібна якась сила за нами. Так, наприклад, птах, який жив майже 6 мільйонів років тому — аргентавіс, був приблизно такого ж розміру, як ми, і, щоб літати, йому треба було бігти вниз по схилу проти зустрічного вітру. Через це в аеропортах, будинках і більшості громадських місць знадобиться місце, призначене для зльоту.

Суспільство

[ + – ] Якби люди могли літати, змінилося б не лише наше оточення, а й наш соціум загалом

Якби люди могли літати, змінилося б не лише наше оточення, а й наш соціум загалом, враховуючи моду. Каблуки стануть менш популярними, тому що в них складніше приземлитися, а спідниці та сукні потрібно буде створювати з вбудованими шортами. Людям також доведеться носити окуляри та шоломи, щоб захистити очі та голови від жуків, сміття і всього іншого.

Також буде потрібно підвищене відстеження. Птахи рідко врізаються одне в одного, але людям може не пощастити, оскільки вони переміщатимуться на максимальній швидкості на свіжому повітрі. Траєкторії польоту мають бути попередньо затверджені не лише з метою національної, а й особистої безпеки. Технології також будуть адаптуватися, враховуючи розробку додатків для оповіщення про наближення трафіку.

Разом із посиленим відстеженням доведеться також підвищити рівень контролю. Швидше за все, політики ухвалять нові закони проти грабіжників, які підглядають, літають, порушників кордонів і забруднювачів повітря. На жаль, люди відомі тим, що нищать усе, чого торкаються, тому небо не стане винятком, якщо люди проводитимуть там багато часу.

Хоча можливість забруднення повітря збільшилася б, якби люди почали літати, це також зменшило б потребу в наземному транспорті. Автомобілі викидають приблизно 3 000 кг вуглекислого газу на рік, а якщо люди літатимуть із місця на місце, на дорогах буде менше машин. Крім того, люди можуть літати, щоб забрати свої товари та посилки, що ще більше скоротить викиди під час доставки.

Нагадаємо, що раніше дослідники пояснили, що станеться з людиною, якщо вона вирішить не спати 7 днів. За словами вчених, втома, дезорієнтація, нерозважливі рішення, порушення вимови, провали у свідомості та галюцинації — це лише небагато речей, які чекають на людину, яка вирішила не спати тиждень.