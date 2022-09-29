Учені розповіли, що станеться з людиною, якщо вона не спатиме тиждень

Як зазначають експерти, втома, дезорієнтація, провали у свідомості та галюцинації — це лише небагато речей, які чекають на людину, котра вирішила не спати 7 днів.

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Уявіть, скільки додаткового часу у вас було б, якби ви не витрачали вісім годин на день на сон. Більше часу для роботи, сім'ї та розваг. Звучить привабливо, пише What if.

Але, що якщо люди спробують не спати цілий тиждень? Якими будуть короткострокові наслідки відсутності сну? Як це вплине на повсякденне життя?

Люди витрачають майже третину свого життя на сон. Поки ви спите, ваше тіло здійснює необхідне технічне обслуговування. Воно економить енергію, зберігає нову інформацію і навіть позбавляється токсичних відходів. Протягом життя людині потрібна різна кількість сну. У перший рік — до 17 години сну, до 12 років — до 13 години. Дорослому достатньо 7 годин.

Вирішіть прибрати сон і ви можете опинитися на шляху до крайньої втоми, параноїдального марення і навіть смерті. Якщо ви плануєте провести цілий тиждень без сну, ви, мабуть, захочете почати це "правильно". Як щодо спокійного восьмигодинного сну напередодні увечері? Що ж, спокійний сон — це більше, ніж лежати із заплющеними очима, адже він проходить у кілька етапів.

[ + – ] Що ж, спокійний сон — це більше, ніж лежати із заплющеними очима, адже він проходить у кілька етапів

Спочатку у вас знижується температура та розслабляється тіло. Потім під час глибокого сну тіло починає поповнювати енергію та відновлювати клітини. А на останній стадії — фазі швидкого сну, активність вашого мозку знову зростає. Саме на цій стадії ви бачите найяскравіші сни.

Ваш перший день без сну був досить типовим. Ви будете так само енергійні та пильні. Після цілого дня роботи й активності ви почнете відчувати втому. Але перед сном вам доведеться змушувати себе не спати. Через 24 години ви відчуєте наслідки пропуску ночі. У вас виникнуть проблеми з концентрацією уваги.

Ваша зорово-моторна координація буде трохи незграбною, також порушиться здатність ухвалювати рішення. Не спати цілий день, це все одно, що мати концентрацію алкоголю в крові 0,10%. Це набагато більше за встановлену законом межу. Протягом дня ваш апетит, настрій і рівень стресу також значно змінюватимуться.

Після 36 годин неспання такі гормони, як кортизол та інсулін більше не будуть збалансовані. Ви також почнете ухвалювати ризикованіші рішення, будете нерозважливі й матимете порушення мовлення.

[ + – ] Не спати другу ніч стане справжньою боротьбою

Не спати другу ніч стане справжньою боротьбою. У якийсь момент ви навіть відчуєте так званий мікросон. Пробудження від якого приведе до дезорієнтації і зб'є вас із пантелику.

Після 48 години без сну ваша імунна система порушиться. Ваше тіло буде менш підготовлене до загроз для вашого здоров'я, таких як бактерії та віруси. На третій день непереборне бажання вашого тіла спати вплине на вашу здатність мислити. Ви не зможете виконувати основні завдання. Ви станете дратівливими, тривожними, навіть пригніченими. Вам буде важко розпізнати різницю між сердитим і щасливим виразом обличчя.

Через 72 години ваше сприйняття значно зміниться й у вас з'являться галюцинації. До кінця експерименту, ви, швидше за все, не помрете, проте очевидно погіршите своє здоров'я. Отже, перед тим, як повторювати цей експеримент, подумайте двічі, що вам важливіше — переробити купу справ чи здоров'я?

Нагадаємо, що раніше дослідники пояснили, чому люди прокидаються втомленими і як це подолати. З'ясувалося, причиною такої поведінки є кілька факторів, враховуючи нестачу сну, поганий режим і погане середовище сну, недостатнє споживання води, занепокоєння, депресію та багато іншого.