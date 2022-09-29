Ученые рассказали, что произойдет с человеком, если он не будет спать неделю

Как отмечают эксперты, усталость, дезориентация, провалы в сознании и галлюцинации — это лишь немногие вещи, которые ожидают человека, решившего не спать 7 дней.

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Представьте, сколько дополнительного времени у вас было бы, если бы вы не тратили восемь часов в день на сон. Больше времени для работы, семьи и развлечений. Звучит заманчиво, пишет What if.

Но, что если люди попробуют не спать целую неделю? Каковы будут краткосрочные последствия отсутствия сна? Как это повлияет на повседневную жизнь?

Люди тратят около трети своей жизни на сон. Пока вы спите, ваше тело совершает необходимое "техническое обслуживание". Оно экономит энергию, хранит новую информацию и даже избавляется от токсичных отходов. В течение жизни человеку нужно разное количество сна. В первый год — до 17 часов сна, до 12 лет — до 13 часов. Взрослому достаточно 7 часов.

Решите исключить сон и вы можете оказаться на пути к крайней усталости, параноидальному бреду и даже смерти. Если вы планируете провести целую неделю без сна, вы, вероятно, захотите начать это "правильно". Как насчет спокойного восьмичасового сна накануне вечером? Что ж, спокойный сон — это больше, чем лежать с закрытыми глазами, ведь он проходит в несколько этапов.

[ + – ] Что ж, спокойный сон — это больше, чем лежать с закрытыми глазами, ведь он проходит в несколько этапов

Сначала у вас снижается температура и расслабляется тело. Затем во время глубокого сна тело начинает пополнять энергию и восстанавливать клетки. А на последней стадии — фазе быстрого сна, активность вашего мозга снова возрастает. Именно на этой стадии вы видите самые красочные сны.

Ваш первый день без сна был бы довольно типичным. Вы будете так же энергичны и бдительны. После целого дня работы и активности вы начнете чувствовать усталость. Но перед сном вам придется заставлять себя бодрствовать. Через 24 часа вы уже почувствуете последствия пропуска ночи. У вас появятся проблемы с концентрацией внимания.

Ваша зрительно-моторная координация будет немного неуклюжей, также нарушится способность принимать решения. Бодрствовать целый день, это все равно, что иметь концентрацию алкоголя в крови 0,10%. Это намного больше установленного законом предела. В течение дня ваш аппетит, настроение и уровень стресса также будут значительно меняться.

После 36 часов бодрствования такие гормоны, как кортизол и инсулин больше не будут сбалансированы. Вы также начнете принимать более рискованные решения, будете нерассудительны и иметь нарушения речи.

[ + – ] Не спать вторую ночь станет настоящей борьбой

Не спать вторую ночь станет настоящей борьбой. В какой-то момент вы даже испытаете так называемый микросон. Пробуждение от которого приведет к дезориентации и собьет вас с толку.

После 48 часов без сна ваша иммунная система нарушится. Ваше тело будет менее подготовлено к угрозам для вашего здоровья, таким как бактерии и вирусы. На третий день непреодолимое желание вашего тела спать повлияет на вашу способность мыслить. Вы не сможете выполнять основные задачи. Вы станете раздражительными, тревожными, даже подавленными. Вам будет трудно распознать разницу между сердитым и счастливым выражением лица.

Через 72 часа ваше восприятие значительно изменится и у вас появятся галлюцинации. К концу эксперимента, вы, скорее всего, не умрете, однако явно ухудшите свое здоровье. Так что, перед тем, как повторять этот эксперимент подумайте дважды, что вам важнее — переделать кучу дел или здоровье?

Напомним, что ранее исследователи объяснили, почему люди просыпаются уставшими и как это преодолеть. Оказывается, причиной такому поведению является несколько факторов, включая недостаток сна, плохой режим и плохая среда сна, недостаточное потребление воды, беспокойство, депрессию и многое другое.