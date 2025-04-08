Проклятье "темного разнообразия": невидимая угроза проникает в природу по всему мир

Рассматривая дикую природу, можно ожидать, что то, что мы там найдем, является естественным: деревья, кустарники и травы растут в естественной среде обитания. Однако новое исследование показало, что все на Земле не совсем так, как должно было бы быть.

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Об этом пишет Science Alert.

Новое исследование показывает, что по всему миру есть большие области обитания, которые прекрасно подошли бы местным видам растений, но эти виды часто просто отсутствуют. В ходе исследования команда из Университета Маккуори измерила масштаб этой проблемы, известной как "темное разнообразие".

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В международную группу вошли около 200 ученых, которые исследовали растения на тысячах участков по всему миру. Результаты оказались поразительными: в регионах, затронутых деятельностью человека, на самом деле присутствовало лишь около 20% местных видов растений, способных там жить. Но даже в районах с очень небольшим вмешательством человека экосистемы содержали только около 33% жизнеспособных видов растений.

Но почему в более диких районах так мало видов? Ответ прост — антропогенное воздействие. Известно, что загрязнение может распространяться далеко от первоначального источника, в то время как преобразование среды обитания в фермы, вырубка лесов и вызванные человеком пожары, похоже, имеют волновой эффект.

Ученые обнаружили, что деятельность человека стала силой, формирующей планету: от изменения климата посредством наших выбросов до обработки 44% всех пригодных для жизни земель. Увы, по мере расширения нашего следа другие виды были вынуждены исчезнуть, а темпы исчезновения видов оказались беспрецедентными.

Когда речь идет о потере биоразнообразия, мы можем подумать о некогда распространенных видах животных, теряющих численность и ареал из-за расширения ферм, городов и диких хищников. Но мы также теряем виды из охраняемых территорий и национальных парков.

Результаты указывают на то, что сегодня потеря видов лишь ускоряется и это наблюдается в невероятно больших масштабах: в целых штатах или даже странах. Данные указывают на то, что с 1750 года почти 600 видов растений вымерли и эта оценка, по словам ученых, вероятно, сильно занижена. Очаги вымирания включают Гавайи (79 видов) и уникальные кустарниковые заросли финбоша в Южной Африке (37 видов).

Основная проблема заключается в том, что во время исследований биоразнообразия ученые подсчитывают виды, которые ранее были зарегистрированы в этой области и ищут изменения. Однако ученые не склонны учитывать виды, которые могли бы расти на этой территории, но не делают этого.

В ходе исследования ученые обнаружили виды, хорошо подходящие для той или иной среды обитания, но отсутствующие в ней. Затем мы сопоставили данные об этих отсутствующих видах с тем, насколько велико было локальное воздействие человека, используя Индекс человеческого следа, который измеряет плотность населения, землепользование и инфраструктуру.

Результаты указывают на то, что из 8 компонентов индекса 6 имели явное влияние на количество отсутствующих видов растений, а именно:

плотность населения;

электрическая инфраструктура;

железные дороги;

дороги;

застроенная среда;

пахотные земли.

В то же время судоходные водные пути, вероятно, не имели никакого влияния. Интересно, что последний компонент — пастбища, находящиеся в руках скотоводов, — также не был связан с меньшим количеством видов растений. Однако в целом связь между большим присутствием человека и меньшим количеством видов растений была очень очевидна.

Таким образом ученые пришли к выводу, что потеря биоразнообразия заключается не только в вымирании видов, но экосистемы тихо теряют свое богатство, устойчивость и функции. Увы, простой защиты земель недостаточно, а ущерб, который способны нанести люди, может глубоко проникнуть в заповедные зоны.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле вырастят лес возрастом 50 миллионов лет: такой же рос на исчезнувшем континенте.