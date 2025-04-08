Прокляття "темного розмаїття": невидима загроза проникає в природу по всьому світу

Розглядаючи дику природу, можна очікувати, що те, що ми там знайдемо, є природним: дерева, чагарники й трави ростуть у природному середовищі існування. Однак нове дослідження показало, що все на Землі не зовсім так, як мало б бути.

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Про це пише Science Alert.

Нове дослідження показує, що по всьому світу є великі області проживання, які чудово підійшли б місцевим видам рослин, але ці види часто просто відсутні. Під час дослідження команда з Університету Маккуорі виміряла масштаб цієї проблеми, відомої як "темне розмаїття".

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До міжнародної групи увійшли близько 200 учених, які досліджували рослини на тисячах ділянок по всьому світу. Результати виявилися дивовижними: у регіонах, порушених діяльністю людини, насправді було лише близько 20% місцевих видів рослин, здатних там жити. Але навіть у районах із дуже невеликим втручанням людини екосистеми містили лише близько 33% життєздатних видів рослин.

Але чому в більш диких районах так мало видів? Відповідь проста — антропогенний вплив. Відомо, що забруднення може поширюватися далеко від початкового джерела, в той час, як перетворення середовища проживання на ферми, вирубка лісів і викликані людиною пожежі, схоже, мають хвильовий ефект.

Вчені виявили, що діяльність людини стала силою, що формує планету: від зміни клімату за допомогою наших викидів до обробітку 44% усіх придатних для життя земель. На жаль, у міру розширення нашого сліду інші види були змушені зникнути, а темпи зникнення видів виявилися безпрецедентними.

Коли йдеться про втрату біорізноманіття, ми можемо подумати про колись поширені види тварин, які втрачають чисельність і ареал через розширення ферм, міст і диких хижаків. Але ми також втрачаємо види з охоронюваних територій і національних парків.

Результати вказують на те, що сьогодні втрата видів лише прискорюється і це спостерігається в неймовірно великих масштабах: у цілих штатах або навіть країнах. Дані вказують на те, що з 1750 року майже 600 видів рослин вимерли та ця оцінка, за словами вчених, імовірно, сильно занижена. Осередки вимирання включають Гаваї (79 видів) і унікальні чагарникові зарості фінбоша в Південній Африці (37 видів).

Основна проблема полягає в тому, що під час досліджень біорізноманіття науковці підраховують види, які раніше були зареєстровані в цій ділянці та шукають зміни. Однак науковці не схильні враховувати види, які могли б рости на цій території, але не роблять цього.

Під час дослідження вчені виявили види, які добре підходять для того чи іншого середовища проживання, але відсутні в ньому. Потім ми зіставили дані про ці відсутні види з тим, наскільки великим був локальний вплив людини, використовуючи Індекс людського сліду, який вимірює щільність населення, землекористування та інфраструктуру.

Результати вказують на те, що з 8 компонентів індексу 6 мали явний вплив на кількість відсутніх видів рослин, а саме:

щільність населення;

електрична інфраструктура;

залізниці;

дороги;

забудоване середовище;

орні землі.

Водночас судноплавні водні шляхи, ймовірно, не мали жодного впливу. Цікаво, що останній компонент — пасовища, що перебувають у руках скотарів, — також не був пов'язаний з меншою кількістю видів рослин. Однак загалом зв'язок між більшою присутністю людини та меншою кількістю видів рослин був дуже очевидним.

Таким чином вчені дійшли висновку, що втрата біорізноманіття полягає не тільки у вимиранні видів, але екосистеми тихо втрачають своє багатство, стійкість і функції. На жаль, простого захисту земель недостатньо, а шкода, яку здатні завдати люди, може глибоко проникнути в заповідні зони.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі виростять ліс віком 50 мільйонів років: такий же ріс на зниклому континенті.