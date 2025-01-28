Знаменитый "трупный цветок" начал цвести: что это значит и почему люди стоят в очереди (фото)

Садовник Крис Сприндис заметил, что запах вонючего цветка меняется со временем, и даже попытался провести некоторые параллели, чтобы его описать.

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Жители Нью-Йорка, что в США, часами стояли в очереди возле Бруклинского ботанического сада, чтобы увидеть и понюхать особый "трупный цветок" — Amorphophallus gigas. Саженца этого растения привезли из Малайзии семь лет назад. Он впервые зацвел в четверг вечером, 23 января. Об этом пишет Brooklyn Botanic Garden в Instagram.

По словам знатоков, "трупный цветок" известен своим крайне невыносимым запахом, который он выделяет во время цветения.

Трупный цветок

"Amorphophallus gigas — близкий родственник более распространенного в выращивании Amorphophallus titanum, другого трупного цветка, о котором часто говорят в новостях. Думаю, что это не менее впечатляющий вид, хоть немного меньше по размеру и не такой популярный. Он также пахнет гнилой плотью", — написал в своих социальных сетях Крис Сприндис, садовник BBG.

Специалист заметил, что запах вонючего цветка меняется со временем, и даже попытался провести некоторые параллели, чтобы его описать.

"Вчера пахло дохлой крысой с добавлением чеснока и немного горелым пластиком. Сегодня запах немного слабее, но он распространяется волнами, и напоминает вонючий сыр и запах немытых ног", — добавляет Сприндис.

Трупный цветок расцвел в Нью-Йорке Фото: Brooklyn Botanic Garden

В пятницу и субботу, 24-25 января, толпы выстроились в очередь, чтобы посмотреть на редкое растение, которое подписчики сада в социальных сетях окрестили "Смеллиотом".

"Это худшее, что я когда-либо нюхал", — прокомментировал житель Флетбуша Сол Пулидо в интервью журналистам телеканала WCBS.

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