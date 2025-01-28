Знаменита "трупна квітка" почала цвісти: що це означає і чому люди стоять в черзі (фото)

Садівник Кріс Спріндіс зауважив, що запах смердючої квітки змінюється з часом, й навіть спробував провести деякі паралелі, аби його описати.

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Жителі Нью-Йорка, що в США, годинами стояли у черзі біля Бруклінського ботанічного саду, щоб побачити та понюхати особливу "трупну квітку" — Amorphophallus gigas. Саджанця цієї рослини привезли з розплідника у Малайзії сім років тому. Вона вперше зацвіла в четвер увечері, 23 січня. Про це пише Brooklyn Botanic Garden в Instagram.

За словами знавців, "трупна квітка" відома своїм вкрай нестерпним запахом, який вона виділяє під час цвітіння.

Трупна квітка

"Amorphophallus gigas — близький родич більш поширеного у вирощуванні Amorphophallus titanum, іншої трупної квітки, про яку часто говорять у новинах. Думаю, що це не менш вражаючий вид, хоч трохи менший за розміром і не такий популярний. Він також пахне гнилою плоттю", — написав у своїх соціальних мережах Кріс Спріндіс, садівник BBG.

Фахівець зауважив, що запах смердючої квітки змінюється з часом, й навіть спробував провести деякі паралелі, щоб його описати.

"Вчора пахло дохлим щуром з додаванням часнику і трохи горілим пластиком. Сьогодні запах трохи слабший, але він поширюється хвилями, і нагадує смердючий сир та запах немитих ніг", — додає Сприндіс.

Трупна квітка розцвіла у Нью-Йорку Фото: Brooklyn Botanic Garden

У п'ятницю і суботу, 24-25 січня, натовпи вишикувалися в чергу, щоб подивитися на рідкісну рослину, яку підписники саду в соціальних мережах охрестили "Смелліотом".

"Це найгірше, що я коли-небудь нюхав", — прокоментував житель Флетбуша Сол Пулідо в інтерв'ю журналістам телеканалу WCBS.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про звичайний зовні будинок, який приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці нерухомості отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику.

А от 53-річний Роб Вуд без дозволу висадив середземноморський сад на даху Центру водних видів спорту "Бродсендс Біч" у місті Пейгнтон (графство Девон, Велика Британія). Тепер чоловіка, який орендує там територію, змушують прибрати всі насадження.