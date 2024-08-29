Чоловіка змушують прибрати розкішний сад, який він висадив на даху будинку (фото)

Роб Вуд виправдовується, що раніше цей простір був у жалюгідному стані, тож він зробив усе, щоб це виправити, зокрема вигнав звідти "людей з антисоціальною поведінкою".

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53-річний Роб Вуд без дозволу висадив середземноморський сад на даху Центру водних видів спорту "Бродсендс Біч" у місті Пейгнтон (графство Девон, Велика Британія). Тепер чоловіка, який орендує там територію, змушують прибрати всі насадження, пише видання Metro.

Чиновники з міської ради Торбея зазначили, що будь-які зміни в орендованих будівлях мають відповідати правилам планування, конструктивної безпеки, охорони здоров'я і праці. За їхніми словами, сад на даху посаджений без попереднього дозволу й може становити потенційну небезпеку.

Вуда змушують прибрати всі насадження Фото: SWNS

Роб виправдовується, що раніше цей простір був у жалюгідному стані, тож він зробив усе, щоб це виправити, зокрема вигнав звідти "людей з антисоціальною поведінкою".

Британець дослухався до порад місцевих садівників й разом зі своєю 3-річною племінницею Дольче посіяв довкола барвисті квіти. Дівчинка допомагала йому доглядати за рослинами один день на тиждень.

За словами Роба, раніше цей простір був у жалюгідному стані Фото: SWNS

"Те, що ми тут зробили, було продумано до дрібниць. Тепер я спустошений, бо в це вкладено серце і душу. Необхідно знайти якийсь компроміс. Сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору", — додає містер Вуд.

Представник ради Торбея запевнив, що вони мають намір розв'язати це питання "полюбовно".

Вуд сподівається, що вдасться знайти якийсь компроміс Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Майкла і Терезу Лаїв з Великої Британії, які придбали свій будинок ще в 1984 році, але навіть тоді він був повністю оплетений ліаною. З кожним роком рослина ставала все більшою, поки не почала заважати сусідам подружжя.

А от новий власник історичного будинку, знятого у відомій комедії Френкі Хауерда, пофарбував фасади свого помешкання у яскраво-рожевий колір фуксії. Цей вчинок несподівано закінчився скандалом та широким обговоренням серед містян.