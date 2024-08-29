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Чоловіка змушують прибрати розкішний сад, який він висадив на даху будинку (фото)

Чоловік посадив сад на даху будинку, скандал, міська рада, звинувачення, озеленення міста
Фото: SWNS | Британець посадив сад на даху будинку

Роб Вуд виправдовується, що раніше цей простір був у жалюгідному стані, тож він зробив усе, щоб це виправити, зокрема вигнав звідти "людей з антисоціальною поведінкою".

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53-річний Роб Вуд без дозволу висадив середземноморський сад на даху Центру водних видів спорту "Бродсендс Біч" у місті Пейгнтон (графство Девон, Велика Британія). Тепер чоловіка, який орендує там територію, змушують прибрати всі насадження, пише видання Metro.

Чиновники з міської ради Торбея зазначили, що будь-які зміни в орендованих будівлях мають відповідати правилам планування, конструктивної безпеки, охорони здоров'я і праці. За їхніми словами, сад на даху посаджений без попереднього дозволу й може становити потенційну небезпеку.

Чоловік посадив сад на даху будинку, скандал, міська рада, звинувачення, озеленення міста Fullscreen
Вуда змушують прибрати всі насадження
Фото: SWNS

Роб виправдовується, що раніше цей простір був у жалюгідному стані, тож він зробив усе, щоб це виправити, зокрема вигнав звідти "людей з антисоціальною поведінкою".

Британець дослухався до порад місцевих садівників й разом зі своєю 3-річною племінницею Дольче посіяв довкола барвисті квіти. Дівчинка допомагала йому доглядати за рослинами один день на тиждень.

Чоловік посадив сад на даху будинку, скандал, міська рада, звинувачення, озеленення міста Fullscreen
За словами Роба, раніше цей простір був у жалюгідному стані
Фото: SWNS

"Те, що ми тут зробили, було продумано до дрібниць. Тепер я спустошений, бо в це вкладено серце і душу. Необхідно знайти якийсь компроміс. Сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору", — додає містер Вуд.

Представник ради Торбея запевнив, що вони мають намір розв'язати це питання "полюбовно".

Чоловік посадив сад на даху будинку, скандал, міська рада, звинувачення, озеленення міста Fullscreen
Вуд сподівається, що вдасться знайти якийсь компроміс
Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Майкла і Терезу Лаїв з Великої Британії, які придбали свій будинок ще в 1984 році, але навіть тоді він був повністю оплетений ліаною. З кожним роком рослина ставала все більшою, поки не почала заважати сусідам подружжя.

А от новий власник історичного будинку, знятого у відомій комедії Френкі Хауерда, пофарбував фасади свого помешкання у яскраво-рожевий колір фуксії. Цей вчинок несподівано закінчився скандалом та широким обговоренням серед містян.