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МирФан

Мужчину заставляют убрать роскошный сад, который он высадил на крыше дома (фото)

Мужчина посадил сад на крыше дома, скандал, городской совет, обвинения, озеленение города
Фото: SWNS | Британец посадил сад на крыше дома

Роб Вуд оправдывается, что раньше это пространство было в плачевном состоянии, поэтому он сделал все, чтобы это исправить, в частности выгнал оттуда "людей с антисоциальным поведением".

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53-летний Роб Вуд без разрешения высадил средиземноморский сад на крыше Центра водных видов спорта "Бродсендс Бич" в городе Пейгнтон (графство Девон, Великобритания). Теперь мужчину, который арендует там территорию, заставляют убрать все насаждения, пишет издание Metro.

Чиновники из городского совета Торбея отметили, что любые изменения в арендованных зданиях должны соответствовать правилам планирования, конструктивной безопасности, охраны здоровья и труда. По их словам, сад на крыше посажен без предварительного разрешения и может представлять потенциальную опасность.

Мужчина посадил сад на крыше дома, скандал, городской совет, обвинения, озеленение города Fullscreen
Вуда заставляют убрать все насаждения
Фото: SWNS

Роб оправдывается, что раньше это пространство было в плачевном состоянии, поэтому он сделал все, чтобы это исправить, в частности выгнал оттуда "людей с антисоциальным поведением".

Британец прислушался к советам местных садоводов и вместе со своей 3-летней племянницей Дольче посеял вокруг красочные цветы. Девочка помогала ему ухаживать за растениями один день в неделю.

Мужчина посадил сад на крыше дома, скандал, городской совет, обвинения, озеленение города Fullscreen
По словам Роба, раньше это пространство было в плачевном состоянии
Фото: SWNS

"То, что мы здесь сделали, было продумано до мелочей. Теперь я опустошен, потому что в это вложено сердце и душу. Необходимо найти какой-то компромисс. Надеемся, что здравый смысл возьмет верх", — добавляет мистер Вуд.

Представитель совета Торбея заверил, что они намерены решить этот вопрос "полюбовно".

Мужчина посадил сад на крыше дома, скандал, городской совет, обвинения, озеленение города Fullscreen
Вуд надеется, что удастся найти какой-то компромисс
Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о Майкле и Терезе Лаев из Великобритании, которые приобрели свой дом еще в 1984 году, но даже тогда он был полностью оплетен лианой. С каждым годом растение становилось все больше, пока не начало мешать соседям супругов.

А вот новый владелец исторического дома, снятого в известной комедии Фрэнки Хауэрда, покрасил фасады своего дома в ярко-розовый цвет фуксии. Этот поступок неожиданно закончился скандалом и широким обсуждением среди горожан.