Мужчину заставляют убрать роскошный сад, который он высадил на крыше дома (фото)

Роб Вуд оправдывается, что раньше это пространство было в плачевном состоянии, поэтому он сделал все, чтобы это исправить, в частности выгнал оттуда "людей с антисоциальным поведением".

Related video

53-летний Роб Вуд без разрешения высадил средиземноморский сад на крыше Центра водных видов спорта "Бродсендс Бич" в городе Пейгнтон (графство Девон, Великобритания). Теперь мужчину, который арендует там территорию, заставляют убрать все насаждения, пишет издание Metro.

Чиновники из городского совета Торбея отметили, что любые изменения в арендованных зданиях должны соответствовать правилам планирования, конструктивной безопасности, охраны здоровья и труда. По их словам, сад на крыше посажен без предварительного разрешения и может представлять потенциальную опасность.

Вуда заставляют убрать все насаждения Фото: SWNS

Роб оправдывается, что раньше это пространство было в плачевном состоянии, поэтому он сделал все, чтобы это исправить, в частности выгнал оттуда "людей с антисоциальным поведением".

Британец прислушался к советам местных садоводов и вместе со своей 3-летней племянницей Дольче посеял вокруг красочные цветы. Девочка помогала ему ухаживать за растениями один день в неделю.

По словам Роба, раньше это пространство было в плачевном состоянии Фото: SWNS

"То, что мы здесь сделали, было продумано до мелочей. Теперь я опустошен, потому что в это вложено сердце и душу. Необходимо найти какой-то компромисс. Надеемся, что здравый смысл возьмет верх", — добавляет мистер Вуд.

Представитель совета Торбея заверил, что они намерены решить этот вопрос "полюбовно".

Вуд надеется, что удастся найти какой-то компромисс Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о Майкле и Терезе Лаев из Великобритании, которые приобрели свой дом еще в 1984 году, но даже тогда он был полностью оплетен лианой. С каждым годом растение становилось все больше, пока не начало мешать соседям супругов.

А вот новый владелец исторического дома, снятого в известной комедии Фрэнки Хауэрда, покрасил фасады своего дома в ярко-розовый цвет фуксии. Этот поступок неожиданно закончился скандалом и широким обсуждением среди горожан.