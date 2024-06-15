Экс-главнокомандующий ВСУ Залужный попал в скандал из-за публикации беглого уклониста (фото)

Пользователи сети высказали предположение, что страницу Валерия Залужного или взломали, или это была реакция с его фейковой стоирнки.

Related video

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании попал в скандал из-за лайка. Он лайкнул в сети сообщение с критикой президента Украины, которое разместил блогер и беглый уклонист Мирослав Олешко. На это обратил внимание в своем телеграм-канале один из военных Сил оборны, который ведет телеграм-канал "Бахмутский Демон".

"Не понимаю, что произошло с Валерием Федоровичем. Я смотрю эту еб**лу Олешко, чтобы понимать настроение по палате уп*ротых, например. Шо думаете?", — прокомментировал он.

В своем посте Мирослав Олешко, которому СБУ выдвинула подозрение за подделку документов, чтобы сбежать за границу, высказал свое мнение относительно требований президента РФ Владимира Путина, что для того, чтобы в Украине был мир, она должна отдать РФ 4 области — Луганскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую. Блогер считает, что эти условия — результат работы Зеленского.

Под вопросом "Бахмутского Демона" пользователи сети высказали предположение, что страницу Валерия Залужного или взломали, или это была реакция с его фейковой стоирнки. На что автор публикации заявил, что лайк и страница — настоящие.

Реакция Залужного на сообщение уклониста вызвала негативную реакцию в сети, в том числе и среди украинских военных.

Впоследствии стало известно, что "злополучный" лайк "Железного генерала" под постом уклониста Олешко исчез.

Напомним, что 22 ноября 2023 года стало известно, что блогер Мирослав Олешко сбежал от мобилизации за границу и призывает мужчин скрываться от призыва. В СБУ заявили, что деятельность Олешко "вредит ВСУ". По данным следствия, он выехал из Украины в августе, использовав поддельную справку ВВК.