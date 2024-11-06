Выживали благодаря травам: археологи нашли важные свидетельства о медицине древности (фото)

Во время раскопок в Тафоральти, Марокко, ученые обнаружили 15000-летние остатки лекарственного растения эфедры. Это открытие свидетельствует о том, что древние люди понимали его свойства и, самое главное, использовали в лечении.

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В Марокко археологи сделали неожиданное открытие, которое расширяет наши знания о древних медицинских практиках. В гроте Тафоральт, также известном как Грот де Пижонс в Тафохалте ученые нашли доказательства использования лекарственных трав, датируемые 15000 годами, пишет Arkeonews.

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Раскопки в пещере продолжаются с момента ее открытия в 1908 году. Известное как старейшее кладбище Северной Африки, это место содержит по меньшей мере 34 скелета иберомаврских людей позднего каменного века. Эти древние останки, вместе с недавно обнаруженными растительными остатками, указывают на ранние знания о лекарственных растениях.

В Марокко археологи сделали неожиданное открытие, которое расширяет наши знания о древних медицинских практиках Фото: Nature https://doi.org/10.1038/s41598-024-77785

Команда исследователей проанализировала макро скамьянилости растений из отложений в пещере, которым примерно 15 000 лет, и пришла к выводу, что растение эфедра играло важную роль в доисторических погребальных ритуалах.

Плоды эфедры обнаружили в определенных местах пещеры, предназначенных для захоронений, а радиоуглеродный анализ подтвердил, что и остатки растения, и человеческие останки относятся к одному и тому же периоду. Это свидетельствует о том, что эфедру намеренно использовали во время погребальных обрядов, возможно, для того, чтобы сохранить или почтить умершего.

Эфедра, известная своими лечебными свойствами, а предыдущие исследования свидетельствуют о том, что растение использовалось ранними сообществами для лечения простуды и уменьшения кровотечения. Это открытие противоречит предыдущим представлениям о доисторических медицинских знаниях, показывая, что ранние люди имели глубокие знания о лекарственных растениях.

Во время предыдущих исследований на этом же месте ученые обнаружили признаки одной из древнейших известных хирургических процедур, что свидетельствует о том, что эти ранние сообщества сочетали использование растительных средств с хирургическими методами для эффективного лечения травм.

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Это открытие проливает свет на изобретательность доисторических обществ Северной Африки, показывая, как эти общины использовали окружающую среду для укрепления здоровья и благополучия. Понимание этих древних практик помогает нам оценить роль, которую ранняя фитотерапия играла в выживании человека, предлагая глубокую связь с источниками медицины и знаниями предков.

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