Мужчина "живет" в самолетах: он хочет увидеть весь мир без лишних трат на жилье (фото)

За пять выходных в сентябре и октябре Люк Симмондс успел слетать в Италию, Польшу, Литву, Швейцарию и Францию, где любовался Монбланом.

35-летний бюджетный путешественник Люк Симмондс считает, что однодневные поездки за границу — это "другой способ путешествовать". Мужчина каждые выходные посещает новую страну и ночует в самолетах, чтобы не тратить деньги на дорогие отели. О его опыте пишет издание Daily Star.

Люк увлекся путешествиями после пандемии. Однажды он наткнулся на группу в Facebook, где участники рассказывали об экстремальных однодневных путешествиях. Увлекшись этой идеей, за пять выходных в сентябре и октябре он успел слетать в Италию, Польшу, Литву, Швейцарию и Францию, где любовался Монбланом.

"Через некоторое время это вызывает привыкание. Ты можешь поехать куда угодно на целый день. Это хороший способ исследовать новые места. Если вам понравится, в любое время можете вернуться", — рассказывает Симмондс, IТ-консультант из Гилфорда (Великобритания).

Люк Симмондс со своей подругой в Будапеште Фото: Luke Simmonds

Мужчина всегда ищет самые дешевые авиабилеты. Таким образом его трансфер стоит меньше, чем один день, проведенный в Лондоне. Например, в 2023 году путешественник за неделю посетил Польшу, Швецию и Данию. Затем полетел в Эйндховен, что в Нидерландах, со своей 24-летней подругой Эми Хьюз, потратив на перелет туда и обратно всего по 30 фунтов стерлингов (около 1600 грн).

Кроме того, Симмондс провел по одному дню в Эстонии, Монако, Ницце, Гдыне в Польше, Леголенде в Дании, Нюрнберге в Германии, Осло в Норвегии, Чурвальдене в Швейцарии и Брюсселе (Бельгия). Также посетил Каунас (Литва) со своим братом Олли, где они провели всего 17 часов, но увидели много интересных локаций.

"Не имея возможности путешествовать, я хотел большего — выбраться и увидеть мир", — уверяет экстремал.

У него забронировано еще семь однодневных поездок, в том числе поездка в Агадир (Марокко). Билеты туда из Великобритании стоят всего 8,99 фунта стерлингов (около 480 грн).

Люк в Албании Фото: Luke Simmonds

Напомним, ранее Фокус писал, что опытная путешественница и блогерша из Великобритании, которую зовут Эм, поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. Ее бюджет состоял только из проживания и перелета, причем дорога туда и обратно, по словам женщины, обошлась всего в 44 евро.

Кроме того, туристка назвала самую дешевую страну для отдыха за рубежом. Ей удалось найти дешевые авиабилеты на другой континент по цене, меньшей чем стоимость недельного проездного на лондонский метрополитен (около 2 тыс. грн).