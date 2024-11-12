Чоловік "живе" у літаках: він хоче побачити весь світ без витрат на житло (фото)

За п'ять вихідних у вересні та жовтні Люк Сіммондс встиг злітати до Італії, Польщі, Литви, Швейцарії та Франції, де милувався Монбланом.

35-річний бюджетний мандрівник Люк Сіммондс вважає, що одноденні поїздки за кордон — це "інший спосіб подорожувати". Чоловік кожні вихідні відвідує нову країну й ночує в літаках, щоб не витрачати гроші на дорогі готелі. Про його досвід пише видання Daily Star.

Люк захопився мандрівками після пандемії. Одного разу він натрапив на групу в Facebook, де учасники розповідали про екстремальні одноденні подорожі. Захопившись цією ідеєю, за п'ять вихідних у вересні та жовтні він встиг злітати до Італії, Польщі, Литви, Швейцарії та Франції, де милувався Монбланом.

"Через деякий час це викликає звикання. Ти можеш поїхати куди завгодно на цілий день й мати там достатньо справ, чим себе зайняти. Це хороший спосіб дослідити нові місця. Якщо вам сподобається, у будь-який час можете повернутися", — розповідає Сіммондс, ІТ-консультант з Гілфорда (Велика Британія).

Люк Сіммондс зі своєю подругою у Будапешті Фото: Luke Simmonds

Чоловік завжди шукає найдешевші авіаквитки. Таким чином його трансфер коштує менше, аніж один день, проведений у Лондоні. Наприклад, у 2023 році мандрівник за тиждень відвідав Польщу, Швецію та Данію. Потім полетів до Ейндховена, що в Нідерландах, зі своєю 24-річною подругою Емі Г'юз, витративши на переліт туди й назад лише по 30 фунтів стерлінгів (близько 1600 грн).

Крім того, Сіммондс провів по одному дню в Естонії, Монако, Ніцці, Гдині в Польщі, Леголенді в Данії, Нюрнберзі в Німеччині, Осло в Норвегії, Чурвальдені у Швейцарії та Брюсселі (Бельгія). Також відвідав Каунас (Литва) зі своїм братом Оллі, де вони провели всього 17 годин, але побачили багато цікавих локацій.

"Не маючи можливості подорожувати, я хотів більшого — вибратися і побачити світ", — запевняє екстремал.

У нього заброньовано ще сім одноденних поїздок, зокрема поїздка в Агадір (Марокко). Квитки туди з Великої Британії коштують всього 8,99 фунта стерлінгів (близько 480 грн).

Люк в Албанії Фото: Luke Simmonds

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. Її бюджет складався лише з проживання та перельоту, при чому дорога туди й назад, за словами жінки, обійшлася всього в 44 євро.

Крім того, туристка назвала найдешевшу країну для відпочинку за кордоном. Їй вдалося знайти дешеві авіаквитки на інший континент за ціною, меншою аніж вартість тижневого проїзного на лондонський метрополітен (близько 2 тис. грн).