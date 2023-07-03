Купил на свалке: мужчина живет в заброшенном самолете посреди леса (видео, фото)

Брюс Кэмпбелл с 15 лет мечтал жить в настоящем самолете. Сейчас мужчине 73 и он говорит, что его Boeing 727 имеет атрибуты типичного дома. После ремонта внутри теперь есть ванная комната, кухня и даже стиральная машина.

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В США бывший 73-летний инженер Брюс Кэмпбелл рассказал, как живет посреди леса в заброшенном самолете. Boeing 727 стал настоящим домом мечты для мужчины. Об этом пишет Daily Star.

Впервые американец решил, что хочет жить в заброшенном самолете, когда ему было всего пятнадцать лет. Чтобы воплотить свои идеи в жизнь, Брюс сначала выложил почти 26 000 долларов за 10 акров земли в лесу в штате Орегон в США. Затем ему нужно было найти свой самолет, и тогда, по его словам, он совершил большую ошибку, купив его на свалке за 100 000 долларов.

"Это была колоссальная ошибка. Я никогда больше не буду этого делать. Утилизационные компании — это разрушители. Я настоятельно рекомендую просто купить реактивный лайнер, полностью неповрежденный и полностью исправный, за исключением, может быть, демонтажа двигателей", — сказал он CNBC.

Изначально лайнер вмещал 200 человек и может похвастаться площадью 1 066 квадратных футов Фото: CNBC

Издание отмечает, что изначально лайнер вмещал 200 человек и имеет площадь 1 066 квадратных футов. Он также попал в интересную историю, поскольку на нем летели останки владельца авиакомпании, который на момент смерти был женат на бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Онассис.

Брюс, которому пришлось выложить еще 120 000 долларов, чтобы самолет отбуксировали на его землю, любит свой образ жизни.

"Когда вы живете в таком строении, вы чувствуете себя более удовлетворенным жизнью. А если вы инженер, ученый или тот, кто ценит элегантность и красоту аэрокосмических технологий, то это просто самое счастливое место для жизни", — рассказал американец.

Внутри есть ванная комната, кухня и даже стиральная машина Фото: CNBC

В самолете теперь есть ванная комната, кухня и даже стиральная машина. Мужчина спит на диване-футоне, а его счета составляют 370 долларов в месяц. Брюс теперь хочет повторить все это снова — на этот раз в Японии.

"Я нисколько не жалею, что решился на это. По опыту общения с моими гостями, я верю, что человечество примет эту идею всем сердцем в таком количестве, что мы сможем использовать каждый реактивный лайнер, выходящий из эксплуатации. Я хочу построить дом, который я люблю, на земле, которую я люблю, и с людьми, которых я люблю. Если я смогу просто вернуть свою молодость, все будет хорошо", — добавил мужчина.

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