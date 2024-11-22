Перше видання "Государя" Макіавеллі виставлено на аукціон (фото)

Ім'я італійського дипломата епохи Відродження Нікколо Макіавеллі стало синонімом політичних інтриг. А його опус "Государ" досі в хіті літератури.

Нікколо Макіавеллі написав свій трактат "Государ" у 16 столітті, коли обіймав в уряді Флоренції одразу кілька посад, найбільш значуща з яких — секретар другої канцелярії, що відповідала за дипломатичні зв'язки республіки. Це не єдиний його значущий твір, але саме томик "Государя" найчастіше можна побачити на столах і книжкових полицях сучасних політиків. І тепер перше видання виставлено на аукціон. Про це пише CNN.

Це вкрай рідкісне перше видання найвідомішої праці Макіавеллі. Очікується, що за том політичного керівництва "Государ" виручать не менше 375 000 доларів США.

Рідкісне видання "Государя" Нікколо Макіавеллі Фото: Sothebyʼs

За даними аукціонного дому Sotheby's, примірник книжки початку XVI століття є одним з 11 перших видань, які були зареєстровані. У той час як всі інші зберігаються в інституційних бібліотеках, в основному в Італії, цей екземпляр належить приватному колекціонеру і раніше був невідомий.

За даними Sotheby's, книга була надрукована 1532 року і переплетена з "Історією Флоренції" Макіавеллі в італійській палітурці.

"Ми не знали про існування інших примірників, що перебувають у приватних руках, і це перший примірник, про який нам відомо і який було виставлено на аукціон, принаймні за останні десятиліття. І тепер у нас є один із найвидатніших творів політичної теорії всіх часів, одна з найвідоміших книжок XVI століття, і це найперше видання", — розповів Ґабріель Гітон, фахівець із книжок і рукописів Sotheby's.

Рідкісне видання "Государя" Нікколо Макіавеллі Фото: Sotheby’s

Хітон повідомив, що аукціонний дім "радий" і "схвильований" можливістю виставити "неймовірно рідкісну книжку" на аукціоні Sotheby's у Лондоні на своєму наступному аукціоні "Книги і рукописи", що пройде з 28 листопада по 12 грудня.

Макіавеллі був не тільки письменником, а й дипломатом, який служив у флорентійському уряді доти, доки республіку не скинула сім'я Медічі 1512 року.

Він написав "Государя" 1513 року, після того як його ув'язнили за підозрою в змові, і він віддалився в маєток свого батька у флорентійській комуні Сан-Кашано. Там він помер 22 червня 1527 року. Могила мислителя і політика була втрачена, але кенотаф на його честь знаходиться у Флоренції в Церкві Санта-Кроче. На пам'ятнику Макіавеллі викарбувано напис: "Жодна епітафія не висловить усієї величі цього імені".

Смерть Нікколо Макіавеллі Фото: Wikipedia

Політичний трактат, присвячений флорентійському правителю Лоренцо ді П'єро де Медічі, був розповсюджений у вигляді рукопису до смерті Макіавеллі 1527 року. Відомо, що сім рукописів, деякі з яких були написані його колишнім колегою Б'яджо Буонаккорсі, були опубліковані після його смерті і до 1532 року.

Близько 15 видань були в обігу, перш ніж Католицька церква заборонила текст, внісши його до Індексу заборонених книг 1559 року. Індекс забороняє книги, які вважаються небезпечними для віри або моралі римських католиків. Текст опублікували знову тільки понад сім десятиліть потому. Виставлений на продаж примірник, який до середини XIX століття зберігався в італійській бібліотеці і змінив кілька власників, перш ніж його придбав англійський приватний колекціонер, датується 1532 роком.

За словами представників аукціонного дому, титульний аркуш видалено, можливо, щоб обійти конфіскацію владою, і це може бути суттєвим доказом незаконного статусу тексту в Італії епохи Відродження після 1559 року.

У своєму тексті Макіавеллі радить государям вчитися не бути добрими, а діяти відповідно до необхідності. Цей відхід від утопічних ідеалів устрою людей і світу та звернення до реальності дозволив йому вважатися засновником сучасної політичної науки.

Один із перших читачів цього примірника уклав у дужки поля глави 18, розділу з деякими з "найбільш разюче сучасних висловлювань про необхідність для досвідченого політика маніпулювати прірвою між видимістю і реальністю у своїх власних цілях".

Нагадаємо, раніше вчені знайшли осередок божевілля на відьом, яке охопило Європу в Середньовіччі. Автори нового дослідження вважають, що в усьому винна праця, яка впродовж століть вважалася найважливішою у сфері демонології. Книга була написана домініканським ченцем Генрі Крамером 1487 року і називалася Malleus Maleficarum або ж у перекладі "Молот відьом".