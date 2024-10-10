Проклята книга, яка вбила понад 40 тис. осіб: учені з'ясували, звідки почалося полювання на відьом

Дослідники знайшли осередок божевілля на відьом, яке охопило Європу в Середньовіччі.

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У Європі раннього Нового часу ніхто не полював на відьом. Так тривало приблизно 300 років аж до кінця XVIII століття, коли близько 90 тис. людей було віддано під суд за звинуваченням у чаклунстві. Половину з них спалили на багатті, скинули зі скель або стратили іншим способом, пише IFLScience.

Автори нового дослідження вважають, що в усьому винна праця, яку впродовж століть вважали найважливішою у сфері демонології. Книга була написана домініканським ченцем Генрі Крамером 1487 року і називалася Malleus Maleficarum або ж у перекладі "Молот відьом".

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На сторінках книги давалося теологічне пояснення чаклунства, а також були й практичні настанови, як розпізнати та переслідувати так званих відьом.

Вчені вважають, що видання Malleus Maleficarum, яке збіглося з винаходом друкарського верстата 1450 року, значною мірою винувате в божевіллі полювання на відьом, що охопило Центральну Європу в наступні століття.

"Такий сплеск переслідувань, пов'язаний із "манією про відьом", викликає здивування, адже віра в чаклунство була протягом століть, але полювати на них почали досить раптово", — пишуть автори.

Така зміна в поведінці людей збіглася з появою "Молота відьом", у якому Крамер виставляв чаклунство як "змову проти благочестивого суспільства, а не просто шкоду сільських чаклунок, язичників або неосвічених селян".

Схвалена папством книга стала, по суті, першим друкованим посібником для мисливців за відьмами. Вона також закликала знімати всі обмеження на переслідування відьом.

Для того, щоб відстежити вплив книжки на маси, науковці проаналізували записи судових процесів на відьмами у 553 містах Центральної Європи між 1400 і 1679 роками. Як виявилося, сплеск демонологічних звинувачень з'являвся одразу ж після публікації нової частини "Молота відьом".

"Міста, які розташовувалися територіально ближче до публікації Malleus Maleficarum, з більшою ймовірністю розпочинали судові процеси над відьмами", — кажуть дослідники.

Також міста, які межували з регіонами, де проводилися судові процеси, з більшою ймовірністю самі починали полювання на відьом.

У такий спосіб відьомство зачарувало Європу за рахунок ідей і практик, які переймалися сусідніми регіонами. Так одержимість чаклунством поширювалася Європою хвилями і Malleus Maleficarum була в епіцентрі кожної хвилі.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому так мало чоловіків звинуватили у відьомстві. Судові процеси над відьмами, характерні для XVI-XVII століть, спрямовані переважно проти жінок на Британських островах і в Новій Англії.