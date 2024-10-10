Проклятая книга, убившая более 40 тыс. человек: ученые выяснили, откуда началась охота на ведьм

Исследователи нашли очаг помешательства на ведьмах, которое охватило Европу в Средневековье.

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В Европе раннего Нового времени никто не охотился на ведьм. Так продолжалось примерно 300 лет вплоть до конца XVIII века, когда около 90 тыс. людей были преданы суду по обвинению в колдовстве. Половину из них сожгли на костре, сбросили со скал или казнили иным способом, пишет IFLScience.

Авторы нового исследования считают, что во всем повинен труд, который на протяжении столетий считался важнейшим в сфере демонологии. Книга была написана доминиканским монахом Генри Крамером в 1487 году и называлась Malleus Maleficarum или же в переводе "Молот ведьм".

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На страницах книги давалось теологическое объяснение колдовства, а также имелись и практические руководства, как распознать и преследовать так называемых ведьм.

Ученые считают, что издание Malleus Maleficarum, которое совпало с изобретением печатного станка в 1450 году, в значительной степени повинно в безумии охоты на ведьм, которое охватило Центральную Европу в последующие столетия.

"Такой всплеск преследований, связанный с "манией о ведьмах", вызывает недоумение, так как вера в колдовство была на протяжении столетий, но охотиться на них начали довольно внезапно", — пишут авторы.

Такое изменение в поведении людей совпало с появлением "Молота ведьм", в котором Крамер выставлял колдовство, как "заговор против благочестивого общества, а не просто вредительство деревенских колдуний, язычников или невежественных крестьян".

Одобренная папством книга стала, по сути, первым печатным руководством для охотников за ведьмами. Она также призывала снимать все ограничения на преследования ведьм.

Для того, чтобы отследить влияние книги на массы, ученые проанализировали записи судебных процессов на ведьмами в 553 городах Центральной Европы между 1400 и 1679 годами. Как оказалось, всплеск демонологических обвинения появлялся сразу же после публикации новой части "Молота ведьм".

"Города, которые располагались территориально ближе к публикации Malleus Maleficarum, с большей вероятностью начинали судебные процессы над ведьмами", — говорят исследователи.

Также города, которые граничили с регионами, где проводились судебные процессы, с большей вероятностью сами начинали охоту на ведьм.

Таким образом ведьмовство околдовало Европу за счет идей и практик, которые перенимались соседними регионами. Таким образом, одержимость колдовством распространялась по Европе волнами, и Malleus Maleficarum была в эпицентре каждой волны.

Напомним, ученые объяснили, почему так мало мужчин обвинили в ведьмовстве. Судебные процессы над ведьмами, характерные для 16-17 веков, направлены преимущественно против женщин на Британских островах и в Новой Англии.