Женоненавистничество и специфика профессий: почему так мало мужчин обвинили в ведьмовстве

Судебные процессы над ведьмами, характерные для 16-17 веков, направлены преимущественно против женщин на Британских островах и в Новой Англии.

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Распространенность обвинений в ведьмовстве, особенно направленных против женщин, давно интригует ученых. Недавнее исследование, проведенное под руководством доцента Кембриджского университета Филиппы Картер, углубляется в исторические записи, чтобы пролить свет на это явление, пишет IFLScience.

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Возникла поразительная гендерная предвзятость, когда мужчины составляли лишь около 10-30 процентов обвиняемых. Женоненавистничество, безусловно, сыграло значительную роль в этой диспропорции, однако анализ профессора Картер предлагает свежий взгляд на проблему.

Чтобы разгадать тайны этого исторического предубеждения, Картер обратилась к историям болезни Ричарда Напьера, известного английского врача и астролога, который практиковал с 1597 по 1634 год. Среди почти 70 000 консультаций, которые он провел за свою карьеру, часть касалась подозрений в колдовстве и зачаровании.

"Среди разнообразных проблем, от разбитого сердца до зубной боли, многие обращались к Напьеру по поводу страха быть заколдованным соседом, — объясняет Картер, — Клиенты использовали Напьера как резонатор этих тревог, ища подтверждения от небесных тел или заказывая защитные амулеты".

В записях 802 клиентов Напьера, которые назвали подозреваемых в ведьмовстве, 130 предоставили информацию о роде занятий обвиняемых. Когда Картер тщательно изучила эти детали, появились четкие закономерности.

Шесть конкретных профессий постоянно связывались с женщинами, практически исключая мужчин: общественное питание, здравоохранение, уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, животноводство и молоководство. Эти роли оказывали определенное влияние в общине, но в то же время на них возлагалась значительная ответственность, которая часто вызывала подозрение.

"Домохозяйка отвечала за здоровье скота, а также людей; она делала припарки и сиропы для лечения обоих. Когда животное странно болеет, это можно истолковать как злоупотребление навыками целительства", — отметила Картер.

Страница из записной книжки Напьера, где он записал свою консультацию по делу Сибил Фишер Фото: Bodleian Library

Естественные процессы распада трактовались как "разложение". Испорченная кровь приводила к нагноению ран, а испорченное молоко — к порче сыра. Женщины в этих ролях были первой линией защиты, что подвергало их риску быть заклейменными как ведьмы, когда их усилия оказывались недостаточными.

Здравоохранение и акушерство в эту эпоху были особенно опасными занятиями, в которых доминировали женщины, как и сегодня. Случай из записей Напьера за 1603 год рассказывает историю Сибилы Фишер, 24-летней женщины, которая после родов страдала бредом. Подозрение пало на одну из ее акушерок.

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"У нее было 2 акушерки, первая неумелая, а вторая мрачная, и не хотела вмешиваться, потому что ее не позвали первой. Ее подозревали, что она ведьма. Женщина через неделю после родов впала в эти припадки и, говоря о своей второй акушерке, сказала: "Что ты там делаешь со своей черной курицей?" и тому подобные вещи".

Картер рассказала о том, как эти обвиняемые женщины часто оказывались в неблагоприятных обстоятельствах из-за своей работы. Частое социальное взаимодействие, присущее женским профессиям, увеличивало вероятность быть втянутыми в споры или недоразумения, которые часто лежали в основе подозрений в ведьмовстве. Многие обвинения возникали только из-за близости к чужой беде.

Женщины часто жонглировали несколькими источниками дохода, работая в нескольких домохозяйствах, чтобы свести концы с концами. Они ухаживали за детьми, готовили еду и ухаживали за немощными. Их работа охватывала различные секторы повышенного риска, что значительно усложняло их положение.

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