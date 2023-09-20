Женоненависництво і специфіка професій: чому так мало чоловіків звинуватили у відьмацтві

Судові процеси над відьмами, характерні для 16-17 століть, спрямовані переважно проти жінок на Британських островах і в Новій Англії.

Related video

Поширеність звинувачень у відьомстві, особливо спрямованих проти жінок, давно інтригує науковців. Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом доцентки Кембриджського університету Філіпи Картер, заглиблюється в історичні записи, щоб пролити світло на це явище, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виникла разюча гендерна упередженість, коли чоловіки становили лише близько 10-30 відсотків обвинувачених. Женоненависництво, безумовно, відіграло значну роль у цій диспропорції, проте аналіз професорки Картер пропонує свіжий погляд на проблему.

Щоб розгадати таємниці цього історичного упередження, Картер звернулася до історій хвороби Річарда Нап'єра, відомого англійського лікаря і астролога, який практикував з 1597 по 1634 рік. Серед майже 70 000 консультацій, які він провів за свою кар'єру, частина стосувалася підозр у чаклунстві та зачаруванні.

"Серед різноманітних проблем, від розбитого серця до зубного болю, багато хто звертався до Нап'єра з приводу страху бути зачарованим сусідом, — пояснює Картер. — Клієнти використовували Нап'єра як резонатор цих тривог, шукаючи підтвердження від небесних тіл або замовляючи захисні амулети".

У записах 802 клієнтів Нап'єра, які назвали підозрюваних у відьомстві, 130 надали інформацію про рід занять обвинувачених. Коли Картер ретельно вивчила ці деталі, з'явилися чіткі закономірності.

Шість конкретних професій постійно пов'язувалися з жінками, практично виключаючи чоловіків: громадське харчування, охорона здоров'я, догляд за дітьми, ведення домашнього господарства, тваринництво і молочарство. Ці ролі надавали певний вплив у громаді, але водночас на них покладалася значна відповідальність, яка часто викликала підозру.

"Домогосподарка відповідала за здоров’я худоби, а також людей; вона робила припарки та сиропи для лікування обох. Коли тварина дивно хворіє, це можна витлумачити як зловживання навичками цілительства", — зазначила Картер.

Сторінка із записника Нап'єра, де він записав свою консультацію у справі Сибіл Фішер Фото: Bodleian Library

Природні процеси розпаду трактувалися як "розкладання". Зіпсована кров призводила до нагноєння ран, а зіпсоване молоко — до псування сиру. Жінки в цих ролях були першою лінією захисту, що наражало їх на ризик бути затаврованими як відьми, коли їхні зусилля виявлялися недостатніми.

Охорона здоров'я та акушерство в цю епоху були особливо небезпечними заняттями, в яких домінували жінки, як і сьогодні. Випадок із записів Нап'єра за 1603 рік розповідає історію Сибіли Фішер, 24-річної жінки, яка після пологів страждала на марення. Підозра впала на одну з її акушерок.

Важливо

Наймолодшій було лише 4 роки. Скількох людей стратили під час гонінь відьом у Салемі (фото)

"У неї було 2 акушерки, перша невміла, а друга похмура, і не хотіла втручатися, тому що її не покликали першою. Її підозрювали, що вона відьма. Жінка через тиждень після родів впала в ці припадки і, говорячи про свою другу акушерку, сказала: "Що ти там робиш зі своєю чорною куркою?" і тому подібні речі".

Картер розповіла про те, як ці обвинувачені жінки часто опинялися в несприятливих обставинах через свою роботу. Часта соціальна взаємодія, притаманна жіночим професіям, збільшувала ймовірність бути втягнутими в суперечки чи непорозуміння, які часто лежали в основі підозр у відьомстві. Багато звинувачень виникало лише через близькість до чужої біди.

Жінки часто жонглювали кількома джерелами доходу, працюючи в кількох домогосподарствах, щоб звести кінці з кінцями. Вони доглядали за дітьми, готували їжу і доглядали за немічними. Їхня праця охоплювала різні сектори підвищеного ризику, що значно ускладнювало їхнє становище.

Раніше Фокус писав, що відомо про повітряні кораблі середньовічної Ірландії.

А також ми розповідали про топ 7 найпоширеніших професій 100 років тому.