Первое издание "Государя" Макиавелли выставлено на аукцион (фото)

Имя итальянского дипломата эпохи Возрождения Никколо Макиавелли стала синонимом политических интриг. А его опус "Государь" до сих пор в хите литературы.

Никколо Макиавелли написал свой трактат "Государь" в 16 веке, когда занимал в правительстве Флоренции сразу несколько должностей, самая значимая из которых — секретарь второй канцелярии, отвечавшей за дипломатические связи республики. Это не единственное его значимое произведение, но именно томик "Государя" чаще всего можно увидеть на столах и книжных полках современных политиков. И теперь первое издание выставлено на аукцион. Об этом пишет CNN.

Это крайне редкое первое издание самого известного труда Макиавелли. Ожидается, что за том политического руководства "Государь" выручат не менее 375 000 долларов США.

Редчайшее издание "Государя" Никколо Макиавелли Фото: Sothebyʼs

По данным аукционного дома Sotheby's, экземпляр книги начала XVI века является одним из 11 первых изданий, которые были зарегистрированы. В то время как все остальные хранятся в институциональных библиотеках, в основном в Италии, этот экземпляр принадлежит частному коллекционеру и ранее был неизвестен.

По данным Sotheby's, книга была напечатана в 1532 году и переплетена с "Историей Флоренции" Макиавелли в итальянском переплете.

"Мы не знали о существовании других экземпляров, находящихся в частных руках, и это первый экземпляр, о котором нам известно и который был выставлен на аукцион, по крайней мере за последние десятилетия. И теперь у нас есть одно из величайших произведений политической теории всех времен, одна из самых известных книг XVI века, и это самое первое издание ", — рассказал Габриэль Хитон, специалист по книгам и рукописям Sotheby's.

Редчайшее издание "Государя" Никколо Макиавелли Фото: Sotheby’s

Хитон сообщил, что аукционный дом "рад" и "взволнован" возможностью выставить "невероятно редкую книгу" на аукционе Sotheby's в Лондоне на своем следующем аукционе "Книги и рукописи", который пройдет с 28 ноября по 12 декабря.

Макиавелли был не только писателем, но и дипломатом, служившим во флорентийском правительстве до тех пор, пока республика не была свергнута семьей Медичи в 1512 году.

Он написал "Государя" в 1513 году, после того как был заключен в тюрьму по подозрению в заговоре и удалился в имение своего отца во флорентийской коммуне Сан-Кашано. Там он скончался 22 июня 1527 года. Могила мыслителя и политика была утрачена, но кенотаф в его честь находится во Флоренции в Церкви Санта-Кроче. На памятнике Макиавелли выбита надпись: "Никакая эпитафия не выразит всего величия этого имени".

Смерть Никколо Макиавелли Фото: Wikipedia

Политический трактат, посвященный флорентийскому правителю Лоренцо ди Пьеро де Медичи, был распространен в виде рукописи до смерти Макиавелли в 1527 году. Известно, что семь рукописей, некоторые из которых были написаны его бывшим коллегой Бьяджо Буонаккорси, были опубликованы после его смерти и до 1532 года.

Около 15 изданий были в обращении, прежде чем Католическая церковь запретила текст, внеся его в Индекс запрещенных книг в 1559 году. Индекс запрещает книги, которые считаются опасными для веры или морали римских католиков. Текст был опубликован снова только более семи десятилетий спустя. Выставленный на продажу экземпляр, который до середины XIX века хранился в итальянской библиотеке и сменил несколько владельцев, прежде чем его приобрел английский частный коллекционер, датируется 1532 годом.

По словам представителей аукционного дома, титульный лист удален, возможно, чтобы обойти конфискацию властями, и это может быть существенным доказательством незаконного статуса текста в Италии эпохи Возрождения после 1559 года.

В своем тексте Макиавелли советует государям учиться не быть добрыми, а действовать в соответствии с необходимостью. Этот отход от утопических идеалов устройства людей и мира и обращение к реальности позволил ему считаться основателем современной политической науки.

Один из первых читателей этого экземпляра заключил в скобки поля главы 18, раздела с некоторыми из "наиболее поразительно современных высказываний о необходимости для опытного политика манипулировать пропастью между видимостью и реальностью в своих собственных целях".

Напомним, ранее ученые нашли очаг помешательства на ведьмах, которое охватило Европу в Средневековье. Авторы нового исследования считают, что во всем повинен труд, который на протяжении столетий считался важнейшим в сфере демонологии. Книга была написана доминиканским монахом Генри Крамером в 1487 году и называлась Malleus Maleficarum или же в переводе "Молот ведьм".