"Я розблокую його потенціал": Маск готовий купити Twitter за $43 млрд

Маск готовий переплатити за компанію $6 млрд, щоб зробити її платформою для свободи слова в усьому світі.

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Американський мільярдер і генеральний директор Tesla Ілон Маск запропонував раді директорів каліфорнійської компанії Twitter Inc викупити 100 відсотків акцій Twitter за ціною $54,20 за акцію та перетворити його на приватну компанію. Загальна сума операції становитиме 43 млрд доларів, при цьому ринкова ціна Twitter — близько 37 млрд доларів. Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

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"Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал стати платформою для свободи слова в усьому світі, і я вважаю, що свобода слова — це громадський імператив для демократії, що діє", — написав Маск у листі, надісланому голові ради директорів Twitter Брету Тейлору.

Маск переконаний, що платформа має винятковий потенціал, який він "розблокує". Для цього Twitter Inc повинна зазнати змін і бути перетворена на приватну компанію. В іншому випадку, у такому вигляді, в якому вона зараз існує, компанія ні процвітатиме, ні служитиме громадському імперативу, зазначив Маск.

У зв'язку з цим, Маск запропонував купити 100% акцій компанії за ціною 54,20 долара за акцію, назвавши цей хід "найкращою та остаточною пропозицією".

"Якщо вона не буде прийнята, мені доведеться переглянути свою позицію акціонера", — наголосив Маск.

У свою чергу Twitter випустив пресреліз, що підтверджує пропозицію Маска, заявивши, що рада директорів Twitter уважно вивчить пропозицію, щоб визначити подальший курс дій, який, на думку ради, відповідає найкращим інтересам компанії та всіх акціонерів Twitter.

Проте аналітики з Wall Street вважають, що пропозиція Маска надто вигідна для того, щоб рада директорів змогла від неї відмовитися.

Нагадаємо, що 4 квітня засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск купив 9,2% акцій компанії Twitter і став таким чином найбільшим акціонером платформи. Після цього акції компанії зросли на 26%, що стало найбільшим денним зростанням вартості цінних паперів Twitter за понад чотири роки.