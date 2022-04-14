"Я разблокирую его потенциал": Маск готов купить Twitter за $43 млрд

Маск готов переплатить за компанию $6 млрд, чтобы сделать ее платформой для свободы слова во всем мире.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американский миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск предложил совету директоров калифорнийской компании Twitter Inc выкупить 100 процентов акций Twitter по цене $54,20 за акцию и преобразовать его в частную компанию. Общая сумма сделки составит 43 млрд долларов, при этом рыночная цена Twitter — порядка 37 млрд долларов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Я инвестировал в Twitter, поскольку верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова — это общественный императив для действующей демократии", — написал Маск в письме, направленном председателю совета директоров Twitter Брету Тейлору.

Маск убежден, что платформа обладает исключительным потенциалом, который он "разблокирует". Для этого Twitter Inc должна претерпеть изменения и быть преобразована в частную компанию. В противном случае, в таком виде, в котором она сейчас существует, компания не будет ни процветать, ни служить общественному императиву, отметил Маск.

В связи с этим, Маск предложил купить 100% акций компании по цене 54,20 доллара за акцию, назвав этот ход "лучшим и окончательным предложением".

"Если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера", — подчеркнул Маск.

В свою очередь Twitter выпустил пресс-релиз, подтверждающий предложение Маска, заявив, что совет директоров Twitter внимательно изучит предложение, чтобы определить дальнейший курс действий, который по мнению совета отвечает наилучшим интересам компании и всех акционеров Twitter.

Однако аналитики из Wall Street считают, что предложение Маска слишком выгодное для того, чтобы совет директоров смог от него отказаться.

Напомним, что 4 апреля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, купил 9,2% акций компании Twitter и стал таким образом крупнейшим акционером платформы. После этого акции компании возросли на 26%, что стало самым крупным дневным ростом стоимости ценных бумаг Twitter за более чем четыре года.