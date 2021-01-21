Twitch назавжди забанив акаунт екс-президента США Дональда Трампа

Дональд Трамп не зможе ні зареєструвати інший обліковий запис, ні подати апеляцію на нинішнє блокування.

Рішення про блокування Дональда Трампа ухвалили через страх перед новими закликами до насильства, — повідомляє The Independent

"Ми призупинили на невизначений термін канал президента Трампа у Twitch через тривалий ризик подальшого підбурювання до насильства", — повідомляють у компанії.

Майданчик для стримів уже блокувала акаунт Трампа після подій у Капітолію. На той момент акаунт колишнього президента США відключали до моменту інавгурації Джо Байдена.

Тепер же у Twitch стверджують, що вони видалили акаунт без можливості зареєструвати інший обліковий запис або подати апеляцію. Швидше за все, ці обмеження будуть перманентними.

Попереднє блокування відключало обліковий запис, але всі відео залишалися доступними. Нинішній бан видаляє із сайту всі публікації з акаунта Трампа. Відповідно, нові відео також можна буде публікувати. Також наголошується, що відео з прямою участю президента Трампа на сайті не було, сервіс використовувався для стримів мітингів на підтримку Трампа.

Нагадаємо: після штурму Капітолію 6 січня, Дональда Трампа заблокували в багатьох соціальних мережах. Першим його заблокували в Твітері, пізніше в Фейсбуці та Інстаграмі. Пізніше соцмережі Цукерберга розблокували Трампа. Snapchat також приєдналися до блокування каналів Трампа.