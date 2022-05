Илон Маск хочет вернуть Дональда Трампа в Twitter после покупки соцсети, — СМИ

По мнению американского предпринимателя, постоянные баны пользователей должны быть редким явлением и использоваться лишь в отношении ботов и мошенников.

Американский миллиардер, основатель частной космической компании SpaceX и вероятный будущий собственник Twitter Илон Маск заявил, что позволил бы бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в социальную сеть. Об этом пишет IT-издание ReCode.

"Я действительно считаю, что запрещать Дональда Трампа было неправильно, я думаю, что это было ошибкой", — сказал Маск, выступая на конференции Financial Times Future of the Car. Он подчеркнул, что отменил бы постоянный бан экс-президента США.

По мнению Маска, постоянный бан должен быть очень редким явлением и использоваться лишь для запрета ботов, интернет-мошенников и спам-аккаунтов.

Как считает бизнесмен, запрет Трампу заводить аккаунты в Twitter лишь оттолкнуло от популярной в США соцсети пользователей, однако в конечном итоге не помешало скандальному политику высказываться.

В то же время Маск подчеркнул, что его сделка по покупке Twitter пока не завершилась.

"Я еще не владелец Twitter, поэтому речь не идет о том, что это обязательно произойдет", — уточнил миллиардер.

Сам Трамп еще в конце апреля сказал, что не заинтересован в возвращении в соцсеть, даже если Илон Маск отменит запрет. Вместо этого американский политик собирается использовать Truth Social — собственное приложение-клон Twitter.

Twitter пожизненно отстранила Трампа от платформы в январе 2021 года после нападения его сторонников на Капитолий США. Компания заявила, что приняла решение после беспорядков 6 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Экс-президент был заядлым пользователем соцсети, на момент отключения у него насчитывалось более 80 млн подписчиков на платформе.

Напомним, Илон Маск предложил совету директоров калифорнийской компании Twitter выкупить 100 процентов ее акций и преобразовать в частную компанию. Общая сумма сделки должна составить 43 млрд долларов, хотя рыночная цена Twitter — порядка 37 млрд долларов.

Летом 2021 года команда Трампа запустила новую соцсеть для своих сторонников.