Дональд Трамп назвав дату запуску власної соціальної мережі TRUTH Social

Колишній глава Білого дому заявив, що нова соціальна мережа надасть право голосу кожному американцеві. Додаток уже є в App Store.

45-й президент США Дональд Трамп, який ще в жовтні анонсував запуск власної соціальної мережі під назвою TRUTH Social, назвав дату старту платформи: вона запрацює 21 лютого, в день, коли американці відзначають День президентів, повідомляє Reuters. До цього часу виповниться рік і місяць з того часу, як Facebook та Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа.

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Презентуючи свою соцмережу, колишній глава Білого дому наголосив на несправедливій, на його погляд, ситуації: угруповання Талібан вільно висловлюється в Twitter, а "улюбленого американського президента змушують мовчати". Такий стан справ Трамп назвав неприйнятним.

"Незабаром я з радістю опублікую свою першу правду на TRUTH Social. TMTG (Trump Media & Technology Group) була заснована з метою дати голос усім. Я дуже радий невдовзі почати ділитися своїми думками про Social і боротися з Big Tech (великими технологічними компаніями, такими як Google, Facebook, Apple та інші)", — підкреслив Трамп.

TRUTH Social уже можна замовити в App Store.

Додаток, судячи з рекламних фотографій, чимось схожий на Twitter, а сам Трамп називає його альтернативою популярному ресурсу. Як і в Twitter, у TRUTH Social можна відслідковувати публікації та посилання інших користувачів на злободенні теми. Міні-повідомлення, еквівалентне твіту, називатиметься "правда".

[ + – ] Замість твітів повідомлення в новій соцмережі називатимуться "правдами" Фото: FRANCE 24

Очікується, що запуск стане першим етапом розвитку TMTG. Далі, згідно з веб-сайтом компанії, з'явиться послуга підписки на відео за запитом під назвою TMTG+ з розвагами та новинами. Презентація для інвесторів у листопаді показала, що TMTG також хоче запустити мережу підкастів.

TMTG оцінюється в $5,3 млрд на основі вартості акцій Digital World Acquisition Corp (DWAC.O), що виросла на 20% після того, як агентство Reuters повідомило про лістинг програми в App Store.

"Правда" почалася з брехні: TRUTH Socia та перший скандал

Ще до початку повноцінної роботи TRUTH Social зіткнулася з першим скандалом. При запуску тестової збірки користувачі відразу помітили, що вона запозичила деякі елементи дизайну з програмного забезпечення Mastodon – проекту з відкритим кодом, який можна використовувати безкоштовно. Проте Truth Social не згадувала, що використовує розробки Mastodon і навіть заявляла, що код належить виключно компанії Трампа.

У відповідь Mastodon вимагав опублікувати його вихідний код протягом 30 днів, пригрозивши TMTG судом, пов'язаним із порушенням авторських прав. Зрештою Трамп погодився на умови та вказав, хто є розробником вихідного коду.

Трамп запускає власну соцмережу через 13 місяців після того, як його акаунти в Facebook і Twitter були заблоковані через масові заворушення в Капітолії, вчинені його прихильниками, з метою запобігти подальшим загрозам, а самого екс-президента звинуватили у підбурюванні до злочину.

У липні минулого року політик заявив, що разом з інститутом America First Policy подає колективний позов проти Facebook, Google та Twitter. За його словами, технологічні гіганти намагаються "змусити замовкнути американський народ та придушити його погляди".

Дональд Трамп не залишає надії повернутися в президентське крісло і вже заявив, що від участі у наступних виборах, що відбудуться у 2024 році, його утримає лише хвороба. Жодні інші фактори не завадять йому висунути свою кандидатуру на пост глави держави.

Поки що він уважно стежить за усім, що відбувається в США, постійно критикуючи Джо Байдена, а нещодавно через суд зажадав засекретити всі матеріали щодо штурму Капітолію.

Нагадаємо, нещодавно Трамп розкритикував Меган Маркл за неповагу до королеви Єлизавети II.