Дональд Трамп назвал дату запуска собственной социальной сети TRUTH Social

Бывший глава Белого дома заявил, что новая социальная сеть даст право голоса каждому американцу. Приложение уже есть в App Store.

45-ый президент США Дональд Трамп, который еще в октябре анонсировал запуск собственной социальной сети под названием TRUTH Social, назвал дату старта платформы: она заработает 21 февраля, в день, когда американцы отмечают День президентов, сообщает Reuters. К этому времени исполнится год и 1 месяц с тех пор, как Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа.

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Презентуя свою соцсеть, бывший глава Белого дома отметил несправедливую, на его взгляд, ситуацию: группировка Талибан свободно высказывается в Twitter, а "любимого американского президента заставляют молчать". Подобное положение дел Трамп назвал неприемлемым.

"Вскоре я с радостью опубликую свою первую правду на TRUTH Social. TMTG (Trump Media & Technology Group) была основана с целью дать голос всем. Я очень рад вскоре начать делиться своими мыслями о Social и бороться с Big Tech (крупными технологических компаниями, такими как Google, Facebook, Apple и другие)", – подчеркнул Трамп.

TRUTH Social уже можно предварительно заказать в App Store.

Приложение, судя по рекламным фотографиям, чем-то схоже с Twitter, а сам Трамп называет его альтернативой популярному ресурсу. Как и в Twitter, в TRUTH Social можно отслеживать публикации и ссылки других пользователей на злободневные темы. Мини-сообщение, эквивалентное твиту, будет называться "правда".

[ + – ] Вместо твитов сообщения в новой соцсети будут называться "правдами" Фото: FRANCE 24

Ожидается, что запуск станет первым этапом развития TMTG. Далее, согласно веб-сайту компании, появится услуга подписки на видео по запросу под названием TMTG + с развлечениями и новостями. Презентация для инвесторов в ноябре показала, что TMTG также хочет запустить сеть подкастов.

TMTG оценивается в $5,3 млрд долларов на основе стоимости акций Digital World Acquisition Corp (DWAC.O), которая выросла на 20% после того, как агентство Reuters сообщило о листинге приложения в App Store.

"Правда" началась со лжи: TRUTH Socia и первый скандал

Еще до начала полноценной работы TRUTH Social столкнулась с первым скандалом. При запуске тестовой сборки пользователи сразу заметили, что она заимствовала некоторые элементы дизайна из программного обеспечения Mastodon — проекта с открытым исходным кодом, который можно использовать бесплатно. Однако Truth Social не упоминала о том, что использует разработки Mastodon и даже заявляла, что код принадлежит исключительно компании Трампа.

В ответ Mastodon потребовал опубликовать его исходный код в течение 30 дней. В противном случае он пригрозил TMTG судом, связанным с нарушением авторских прав. В конце концов Трамп согласился на условия и указал, кто является разработчиком исходного кода.

Трамп запускает собственную соцсеть через 13 месяцев после того, как его аккаунты в Facebook и Twitter были заблокированы из-за массовых беспорядков в Капитолии, учиненных его сторонниками, с целью предотвратить дальнейшие угрозы, а самого экс-президента обвинили в подстрекательстве к преступлению.

В июле прошлого года политик заявил, что вместе с институтом America First Policy подает коллективный иск против Facebook, Google и Twitter. По его словам, технологические гиганты пытаются "заставить замолчать американский народ и подавить его взгляды".

Дональд Трамп не оставляет надежды вернуться в президентское кресло и уже заявил, что от участия в следующих выборах, которые состоятся в 2024 году, его удержит только болезнь. Никакие другие факторы не помешают ему выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Пока же он внимательно следит за всем, что происходит в США, постоянно критикуя Джо Байдена, а недавно через суд потребовал засекретить все материалы по штурму Капитолия.

Напомним, недавно Трамп раскритиковал Меган Маркл за неуважение к королеве Елизавете II.