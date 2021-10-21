Трамп запускает собственную соцсеть TRUTH Social, где будет "говорить только правду"

Присоединиться к платформе можно будет по приглашению уже в ноябре этого года. Экс-президент США пообещал "рассказать правду" в этой соцсети.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной социальной сети, которая будет носить название TRUTH Social ("социальная правда": от англ. truth — правда, social — социальный, — ред.). На этапе бета-тестирования платформы, запланированном на ноябрь, можно будет зарегистрироваться только по приглашению. Полноценный запуск ожидается в первом квартале 2022 года.

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Соответствующее заявление Трампа в своем Twitter опубликовала его пресс-секретарь Лиз Харрингтон.

"Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании BigTech (больших технологических компаний, таких как Google, Facebook, Apple и другие — ред.). Мы живем в мире, где у "Талибана" есть большое присутствие в Twitter, однако вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", — говорится в заявлении.

Также Трамп выразил надежду, что вскоре сможет рассказать "правду в TRUTH Social". Помимо этого экс-президент Соединенных Штатов объяснил, что компания TMTG, председателем которой он является, была основана для выполнения "миссии предоставить голос всем".

"Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями в TRUTH Social и буду бороться с BigTech. Все спрашивают меня, почему никто не борется с BigTech? Ну что ж, скоро начнем!" — добавил бывший глава государства.

На данный момент уже доступен сайт TRUTH Social, однако его функционал ограничен — там можно зарегистрироваться в список ожидания и "предзаказать" приложение в магазине App Store.

Издание The Hill также сообщило, что ранее в этом месяце Трамп подал иск в суд с требованием к Twitter восстановить его аккаунт.

Напомним, учетные записи Дональда Трампа в Twitter, Facebook и других соцсетях были заблокированы в январе 2021 года. Причиной блокировки администраторы соцсетей называли угрозу дальнейшего насилия после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента в январе этого года, а самого экс-президента США обвиняли в подстрекательстве к преступлению.

Также Фокус сообщал, что в мае Дональд Трамп создал новый аккаунт в Twitter, однако он был удален спустя несколько часов после регистрации.