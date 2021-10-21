Трамп запускає власну соцмережу TRUTH Social, де "говоритиме тільки правду"

Приєднатися до платформи можна буде за запрошенням уже в листопаді цього року. Експрезидент США пообіцяв "розповісти правду" в цій соцмережі.

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про запуск власної соціальної мережі, яка носитиме назву TRUTH Social ("соціальна правда": від англ. Truth — правда, social — соціальний, — ред.). На етапі бета-тестування платформи, запланованому на листопад, можна буде зареєструватися тільки за запрошенням. Повноцінний запуск очікується в першому кварталі 2022 року.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відповідну заяву Трампа у своєму Twitter опублікувала його прессекретарка Ліз Гаррінгтон.

"Я створив TRUTH Social і TMTG (Trump Media & Technology Group), щоб протистояти тиранії BigTech (великих технологічних компаній, таких як Google, Facebook, Apple та інші — ред.). Ми живемо у світі, де в "Талібану" є велика присутність у Twitter, проте вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприйнятно", — йдеться в заяві.

Також Трамп висловив надію, що незабаром зможе розповісти "правду в TRUTH Social". Крім цього, експрезидент Сполучених Штатів пояснив, що компанія TMTG, головою якої він є, була заснована для виконання "місії надати голос усім".

"Я радий, що скоро почну ділитися своїми думками в TRUTH Social і буду боротися з BigTech. Усі запитують мене, чому ніхто не бореться з BigTech? Ну що ж, скоро почнемо!" — додав колишній глава держави.

Наразі вже доступний сайт TRUTH Social, проте його функціонал обмежений — там можна зареєструватися в список очікування і "попередньо замовити" додаток у магазині App Store.

Видання The Hill також повідомило, що раніше цього місяця Трамп подав позов до суду з вимогою до Twitter відновити його акаунт.

Нагадаємо, облікові записи Дональда Трампа у Twitter, Facebook та інших соцмережах були заблоковані в січні 2021 року. Причиною блокування адміністратори соцмереж називали загрозу подальшого насильства після штурму Капітолію прихильниками колишнього президента в січні цього року, а самого експрезидента США звинувачували в підбурюванні до злочину.

Також Фокус повідомляв, що в травні Дональд Трамп створив новий обліковий запис у Twitter, проте він був видалений через кілька годин після реєстрації.