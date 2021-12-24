Дональд Трамп обратился в суд с требованием засекретить материалы по штурму Капитолия

В ответ конгрессмены попросили суд ускорить расследование по делу беспорядков в американском парламенте

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг обратился в Верховный суд США с просьбой заблокировать передачу материалов Белого дома комитету Конгресса, расследующему нападение его сторонников на Капитолий, сообщает France 24.

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Ранее Трамп обращался с таким же прошением в федеральный апелляционный суд, который отклонил его попытку сохранить в секрете материалы расследования.

В обращении в Верховный суд юристы Трампа утверждают, что "бывший президент имеет право заявлять о своих правах даже по истечении срока пребывания в должности". Адвокаты обвинили профильный комитет в Палате представителей Конгресса США, в предвзятости при проведении расследования и расценили его как политическое преследование. Также в обращении отмечается, что оглашение внутренних материалов расследования может пагубно повлиять на последующих президентов страны, которые которые будут бояться публичной огласки при принятии тех или иных решений.

Кроме того, адвокаты Трампа просят Верховный суд назначить слушание по вопросу о том, является ли запрос Конгресса о предоставлении материалов конституционным, а до этого времени заблокировать обнародование документов.

"Конгресс не имеет права копаться в конфиденциальных президентских документах бывшего президента для достижения политических целей", — заявили юристы Трампа.

В ответ специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий беспорядки в Капитолии, попросил Верховный суд ускорить рассмотрение дела.

Что за материалы?

Записи, которые запрашиваются Специальным комитетом Палаты представителей, касаются попытки сотен сторонников Трампа штурмовать Капитолий. Материалы представляют собой электронные письма, телефонные разговоры и отчеты. На более чем 770 страницах содержатся записи бывшего руководителя аппарата президента Марка Медоуза, его старшего советника Стивена Миллера и заместителя советника Патрика Филбина.

Трамп также пытался заблокировать обнародование ежедневного дневника Белого дома, где содержатся записи о его деятельности, поездках, брифингах и телефонных звонках. Кроме того, экс-президент не желает обнародовать записи его бывшего пресс-секретаря Кейли Макэнани.

Ранее Фокус рассказал, что бывший советник Трампа призвал разместить войска НАТО в Украине.

Также Фокус сообщал, что Дональд Трамп осудил Меган Маркл за неуважение к Елизавете II.