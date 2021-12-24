Дональд Трамп звернувся до суду з вимогою засекретити матеріали щодо штурму Капітолію

У відповідь конгресмени попросили суд прискорити розслідування в справі заворушень в американському парламенті

Колишній президент США Дональд Трамп у четвер звернувся до Верховного суду США з проханням заблокувати передачу матеріалів Білого дому комітету Конгресу, який розслідує напад його прихильників на Капітолій, повідомляє France 24.

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Раніше Трамп звертався з таким самим проханням до федерального апеляційного суду, який відхилив його спробу зберегти в секреті матеріали розслідування.

У зверненні до Верховного суду юристи Трампа стверджують, що "колишній президент має право заявляти про свої права навіть після закінчення терміну перебування на посаді". Адвокати звинуватили профільний комітет у Палаті представників Конгресу США в упередженості під час проведення розслідування та розцінили його як політичне переслідування. Також у зверненні наголошується, що оголошення внутрішніх матеріалів розслідування може згубно вплинути на наступних президентів країни, які боятимуться публічного розголосу при прийнятті тих чи інших рішень.

Крім того, адвокати Трампа просять Верховний суд призначити слухання щодо того, чи є запит Конгресу про надання матеріалів конституційним, а до цього часу заблокувати оприлюднення документів.

"Конгрес не має права копирсатися в конфіденційних президентських документах колишнього президента для досягнення політичних цілей", — заявили юристи Трампа.

У відповідь спеціальний комітет Палати представників Конгресу США, який розслідує заворушення в Капітолії, попросив Верховний суд прискорити розгляд справи.

Що це за матеріали?

Записи, які запитує Спеціальний комітет Палати представників, стосуються спроби сотень прихильників Трампа штурмувати Капітолій. Матеріали є електронні листи, телефонні розмови та звіти. На більш ніж 770 сторінках містяться записи колишнього керівника апарату президента Марка Медоуза, його старшого радника Стівена Міллера та заступника радника Патріка Філбіна.

Трамп також намагався заблокувати оприлюднення щоденного щоденника Білого дому, де містяться записи про його діяльність, поїздки, брифінги та телефонні дзвінки. Крім того, експрезидент не бажає оприлюднити запис його колишнього прессекретаря Кейлі Макенані.

Раніше Фокус розповів, що колишній радник Трампа закликав розмістити війська НАТО в Україні.

Також Фокус повідомляв, що Дональд Трамп засудив Меган Маркл за неповагу до Єлизавети ІІ.