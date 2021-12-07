"Ціна має бути високою". Колишній радник Трампа закликав розмістити війська НАТО в Україні

Джон Болтон, колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки, пропонує розміщувати на території України війська НАТО, щоб запобігти загрозі повномасштабної війни з РФ.

Сполучені Штати Америки й інші країни, що входять до НАТО, мають розмістити підрозділи своїх військ в Україні на ротаційній основі. Цей крок, а також збільшення постачання летального озброєння, на думку Болтона, утримає Росію від військового вторгнення в Україну. Ексрадник президента США заявив про це в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Болтон висловлює впевненість, що уникнути прямого військового конфлікту на сході України можливо, лише якщо ціна виявиться настільки високою, що змусить Володимира Путіна відмовитись від агресивних намірів. Наразі, на думку американського експерта, військові дії більш ніж імовірні.

Раніше повідомлялося, що в разі повномасштабної війни з Росією Північноатлантичний альянс готовий надати Україні системи ППО та засоби РЕБ, а також протитанкові комплекси.

Також США заявили про готовність у цьому випадку розмістити додаткові військові сили в Східній Європі, щоб підтримати союзників у цьому регіоні.

Водночас джерела у Вашингтоні повідомляють про неготовність США опинитися в центрі прямого військового конфлікту з Росією.

А поки політики висловлюють думки про те, як протистояти загрозі війни з боку Росії, обстановка тільки посилюється. Незаконні збройні формування РФ на Донеччині посилюються танками, БМД, артилерією. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.