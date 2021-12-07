Окупанти в зоні ООС посилюються танками та 122-мм артилерією, — розвідка

Також російсько-окупаційні формування збільшили кількість снайперських пар на позиціях, щоб завдавати більших збитків військовим та обладнанню.

Збройні формування РФ на Донбасі продовжують заходи щодо дестабілізації ситуації, посилюючи підрозділи танками, БМП та артилерією. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Повідомляється, що російсько-окупаційні війська посилюють свої підрозділи поруч із лінією фронту танками, 122-мм САУ та бойовими машинами піхоти порушуючи Мінські угоди щодо відведення важкого озброєння.

Також розвідка фіксує збільшення кількості снайперських пар на позиціях окупантів. Вказується, що вони готові до завдання збитків бійцям ЗСУ, знищення елементів відеоспостереження та провокації вогню у відповідь. При цьому снайпери 1 та 2 армійських корпусів Південного військового округу, які не перебувають на позиціях, проходять навчання під керівництвом кадрових російських військових.

Нагадаємо, за інформацією BILD, Росія планує атакувати Україну з 4 напрямків, а кількість військ збільшиться до 175 тисяч. Щоб уникнути нападу РФ, США готують ядерні санкції проти Кремля. Росію можуть відключити від Swift, а також накласти санкції на енергетичні компанії та банки.