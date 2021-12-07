Оккупанты в зоне ООС усиливаются танками и 122-мм артиллерией, - разведка

Также российско-оккупационные формирования увеличили количество снайперских пар на позициях, чтобы наносить больший ущерб военным и оборудованию.

Вооруженные формирования РФ на Донбассе продолжают мероприятия по дестабилизации ситуации, усиливая подразделения танками, БМП и артиллерией. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Сообщается, что российско-оккупационные войска усиливают свои подразделения рядом с линией фронта танками, 122-мм САУ и боевыми машинами пехоты в нарушение Минских соглашений по отводу тяжелого вооружения.

Также разведка фиксирует увеличение количества снайперских пар на позициях оккупантов. Указывается, что они готовы к нанесению ущерба бойцам ВСУ, уничтожению элементов видеонаблюдения и провокации огня в ответ. При этом снайпера 1 и 2 армейских корпусов Южного военного округа, которые не находятся на позициях, проходят обучение под руководством кадровых российских военных.

Напомним, по информации BILD, Россия планирует атаковать Украину с 4 направлений, а количество войск увеличиться до 175 тысяч. Чтобы избежать нападения РФ, США готовит ядерные санкции против Кремля. Россию могут отключить от Swift, а также наложить санкции на энергетические компании и банки.