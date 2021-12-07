США відправлять війська до Східної Європи у разі вторгнення РФ в Україну, — AFP

Байден під час сьогоднішніх переговорів з Путіним має намір розповісти йому про "значні та довгострокові втрати", які чекають на Росію після можливого нападу.

Сполучені Штати мають намір збільшити військову присутність у Східній Європі у разі вторгнення Росії до України. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє агентство AFP.

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За словами одного з американських чиновників, опитаних журналістами, Вашингтон поки не знає, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення в Україну. Зі свого боку президент США Джо Байден у процесі майбутніх переговорів з російським лідером дасть зрозуміти, що напад спричинить "значні та довгострокові втрати" для РФ — російській економіці буде завдано "значної шкоди", пише видання.

Крім цього, за даними журналістів, глава американської держави попередить Путіна, якщо війська РФ увійдуть в Україну, то США задовольнять запит союзників у Східній Європі на розміщення додаткових військових сил у регіоні.

Байден також дасть зрозуміти російському колезі, що США не відкидають майбутнього членства України в НАТО, пише The Guardian.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готові Сполучені Штати відправити війська в Україну у разі вторгнення РФ, джерело видання заявило, що Вашингтон "не прагне опинитися в ситуації, коли в центрі заходів у відповідь опиниться застосування американської військової сили".

Тим часом Білий дім повідомив, що Байден вже провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та головою уряду Великобританії Борисом Джонсоном напередодні віртуальної зустрічі з Путіним.

"Сторони закликали Росію знизити напруженість і висловили згоду на те, що дипломатія, особливо у межах Нормандського формату, є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі через виконання Мінських угод", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, увечері у вівторок, 7 грудня, відбудуться переговори Байдена та Путіна по відеозв'язку. Сторони обговорять ситуацію щодо концентрації російських військ біля кордонів України. ЗМІ повідомляли, що президент США має намір назвати своєму російському колезі ціну вторгнення на українську територію.

Раніше Фокус писав, що США можуть відключити Росію від міжбанківської системи SWIFT у разі повномасштабної воєнної агресії проти України.