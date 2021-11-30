Байден назве Путіну ціну вторгнення в Україну на віртуальній зустрічі у грудні, — ЗМІ
Білий дім, запевняють журналісти, розробляє варіанти стримування російської агресії, враховуючи нарощування військової допомоги для Києва.
Білий дім готує віртуальну зустріч президента США Джо Байден із російським лідером Володимиром Путіним у грудні цього року. У процесі переговорів може бути порушено питання загрози вторгнення РФ на територію України. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на джерела.
На думку експертів, опитаних журналістами, майбутні переговори лідерів двох країн буде використано для того, щоб показати Кремлю "ціну вторгнення" в Україну. У цей час Білий дім розробляє варіанти стримування російської ескалації, зокрема шляхом надання Києву додаткової військової допомоги та запровадженням санкцій щодо РФ.
У понеділок, 29 листопада, державний секретар США Ентоні Блінкен вирушив у Латвію на саміт міністрів закордонних справ країн НАТО, після чого він відвідає зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Швеції, на якій також має бути присутнім глава російського МЗС Сергій Лавров.
"Ми поговоримо про нашу оцінку того, що відбувається на кордоні Росії та України, і ми поговоримо про те, які варіанти є на столі, та що НАТО як альянс хотів би зробити (у цій ситуації)", — сказала помічниця держсекретаря Карен Донфрід перед поїздкою.
Видання також повідомило, що Вашингтон розглядає можливість проведення особистої зустрічі Байдена та Путіна у першій половині 2022 року. Цей крок допоможе виграти час "для зміцнення єдності між союзниками" або пожвавити процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, вважають джерела, знайомі з цим питанням.
Нагадаємо, раніше сьогодні Путін заявив про те, що розширення НАТО на територію України є "червоною лінією" для Росії. Водночас його прессекретар Дмитро Пєсков запевнив, що РФ є "миролюбною країною" і не планує вторгнення.
Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, як Україна оборонятиметься в разі нападу Росії.