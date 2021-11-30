Байден назве Путіну ціну вторгнення в Україну на віртуальній зустрічі у грудні, — ЗМІ

Білий дім, запевняють журналісти, розробляє варіанти стримування російської агресії, враховуючи нарощування військової допомоги для Києва.

Білий дім готує віртуальну зустріч президента США Джо Байден із російським лідером Володимиром Путіним у грудні цього року. У процесі переговорів може бути порушено питання загрози вторгнення РФ на територію України. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на джерела.

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На думку експертів, опитаних журналістами, майбутні переговори лідерів двох країн буде використано для того, щоб показати Кремлю "ціну вторгнення" в Україну. У цей час Білий дім розробляє варіанти стримування російської ескалації, зокрема шляхом надання Києву додаткової військової допомоги та запровадженням санкцій щодо РФ.

У понеділок, 29 листопада, державний секретар США Ентоні Блінкен вирушив у Латвію на саміт міністрів закордонних справ країн НАТО, після чого він відвідає зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Швеції, на якій також має бути присутнім глава російського МЗС Сергій Лавров.

"Ми поговоримо про нашу оцінку того, що відбувається на кордоні Росії та України, і ми поговоримо про те, які варіанти є на столі, та що НАТО як альянс хотів би зробити (у цій ситуації)", — сказала помічниця держсекретаря Карен Донфрід перед поїздкою.

Видання також повідомило, що Вашингтон розглядає можливість проведення особистої зустрічі Байдена та Путіна у першій половині 2022 року. Цей крок допоможе виграти час "для зміцнення єдності між союзниками" або пожвавити процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, вважають джерела, знайомі з цим питанням.

Нагадаємо, раніше сьогодні Путін заявив про те, що розширення НАТО на територію України є "червоною лінією" для Росії. Водночас його прессекретар Дмитро Пєсков запевнив, що РФ є "миролюбною країною" і не планує вторгнення.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, як Україна оборонятиметься в разі нападу Росії.