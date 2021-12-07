США отправят войска в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину, — AFP

Байден в ходе сегодняшних переговоров с Путиным намерен рассказать ему о "значимых и долгосрочных потерях", которые ждут Россию после возможного нападения.

Соединенные Штаты намерены увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает агентство AFP.

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По словам одного из американских чиновников, опрошенных журналистами, Вашингтон пока не знает, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. В свою очередь президент США Джо Байден в ходе грядущих переговоров с российским лидером даст понять, что нападение повлечет за собой "значимые и долгосрочные потери" для РФ — российской экономике будет нанесен "значительный ущерб", пишет издание.

Помимо этого, по данным журналистов, глава американского государства предупредит Путина, что если войска РФ войдут в Украину, то США удовлетворят запрос союзников в Восточной Европе на размещение дополнительных военных сил в регионе.

Байден также даст понять российскому коллеге, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО, пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос журналистов, готовы ли Соединенные Штаты отправить войска в Украину в случае вторжения РФ, источник издания заявил, что Вашингтон "не стремится оказаться в ситуации, когда в центре ответных мер окажется применение американской военной силы".

Тем временем Белый дом сообщил, что Байден уже провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном накануне виртуальной встречи с Путиным.

"Стороны призвали Россию снизить напряженность и выразили согласие с тем, что дипломатия, особенно в рамках Нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений", — говорится в заявлении.

Напомним, вечером во вторник, 7 декабря, состоятся переговоры Байдена и Путина по видеосвязи. Стороны обсудят ситуацию вокруг концентрации российских войск у границ Украины. СМИ сообщали, что президент США намерен назвать своему российскому коллеге цену вторжения на украинскую территорию.

Ранее Фокус писал, что США могут отключить Россию от межбанковской системы SWIFT в случае полномасштабной военной агрессии против Украины.