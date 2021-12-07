"Цена должна быть высока". Бывший советник Трампа призвал разместить войска НАТО в Украине

Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, предлагает размещать на территории Украины войска НАТО, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны с РФ.

Соединенные Штаты Америки и другие страны, входящие в НАТО, должны разместить подразделения своих войск в Украине на ротационной основе. Этот шаг, а также увеличение поставок летального вооружения, по мнению Болтона, удержит Россию от военного вторжения в Украину. Экс-советник президента США заявил об этом в интервью Радио "Свобода".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Болтон выражает уверенность, что избежать прямого военного конфликта на востоке Украины возможно только если цена окажется настолько высокой, что заставит Владимира Путина отказаться от агрессивных намерений. На данный момент, по мнению американского эксперта, военные действия более чем вероятны.

Ранее сообщалось, что в случае полномасштабной войны с Россией Североатлантический альянс готов предоставить Украине системы ПВО и средства РЭБ, а также противотанковые комплексы.

Также США заявили о готовности в этом случае разместить дополнительные военные силы в Восточной Европе, чтобы поддержать союзников в этом регионе.

Вместе с тем источники в Вашингтоне сообщают о неготовности США оказаться в центре прямого военного конфликта с Россией.

А пока политики высказывают мнения о том, как противостоять угрозе войны со стороны России, обстановка только усугубляется. Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе усиливаются танками, БМД, артиллерией. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.