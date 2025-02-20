В Україні заблокована соціальна мережа Трампа Truth Social: що відомо, подробиці

Блокування соціальної мережі відбулось на тлі заяв очільника України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. На момент публікації останній не коментував ситуацію.

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Соціальна мережа президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Truth Social заблокована на всій території України. Відповідне повідомлення висвітлюється під час входу.

Фото: Дональд Трамп/Truth Social

"Truth Social в цей час недоступний у вашому регіоні", — йдеться в повідомленні.

Дональд Трамп не коментував блокування соціальної мережі в Україні.

Соціальна мережа Truth Social: що відомо

Truth Social почала працювати на початку листопада 2021 року після того, як його забанили в соціальних мережах Twitter та Facebook. Позиціонує себе як соціальна мережа без політичної цензури, яка є платформою для вільного вираження думок.

Блокування Truth Social: що передувало

Зазначимо, що протягом останніх декількох днів президенти України Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обмінялись заявами. Зокрема, останній заявив, начебто в українського очільника Володимира Зеленського рівень підтримки упав до 4% та назвав його "диктатором без виборів".

Проте Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, чи довіряють вони президенту Володимиру Зеленському. Питання поставили з огляду на сумніви в "легітимності", які висловили й партнери України, і представники Російської Федерації. Опитування показало, що очільнику країни довіряють 57% громадян.

На заяву Дональда Трампа відреагував президент України. Він наголосив, що обговорюються його рейтинги замість питань обміну військовополонених та захисту від російських обстрілів.

Пізніше президент США розповів, що з його міністром фінансів "доволі грубо" обійшлися в Києві. За його словами, очільник української держави спав і не був доступний для зустрічі.