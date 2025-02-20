В Украине заблокирована социальная сеть Трампа Truth Social: что известно, подробности

Блокировка социальной сети состоялось на фоне заявлений главы Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. На момент публикации последний не комментировал ситуацию.

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Социальная сеть президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Truth Social заблокирована на всей территории Украины. Соответствующее сообщение высвечивается при входе.

Фото: Дональд Трамп/Truth Social

"Truth Social в настоящее время недоступен в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Дональд Трамп не комментировал блокировку социальной сети в Украине.

Социальная сеть Truth Social: что известно

Truth Social начала работать в начале ноября 2021 года после того, как его забанили в социальных сетях Twitter и Facebook. Позиционирует себя как социальная сеть без политической цензуры, которая является платформой для свободного выражения мнений.

Блокировка Truth Social: что предшествовало

Отметим, что в течение последних нескольких дней президенты Украины Владимир Зеленский и Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обменялись заявлениями. В частности, последний заявил, будто у украинского главы Владимира Зеленского уровень поддержки упал до 4% и назвал его "диктатором без выборов".

Однако Киевский международный институт социологии провел опрос, доверяют ли они президенту Владимиру Зеленскому. Вопрос задали, учитывая сомнения в "легитимности", которые выразили и партнеры Украины, и представители Российской Федерации. Опрос показал, что главе страны доверяют 57% граждан.

На заявление Дональда Трампа отреагировал президент Украины. Он отметил, что обсуждаются его рейтинги вместо вопросов обмена военнопленных и защиты от российских обстрелов.

Позже президент США рассказал, что с его министром финансов "довольно грубо" обошлись в Киеве. По его словам, глава украинского государства спал и не был доступен для встречи.