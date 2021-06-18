Новый скандал с PornHub: десятки женщин обвинили компанию в использовании видео без их согласия

Коллективный иск подан в суд Калифорнии. Женщины заявляют, что порносайт публикует контент, который получает в результате торговли людьми и изнасилований.

Более 30 женщины подали в суд на компанию MindGeek, которая владеет стриминговым сервисом PornHub, из-за того, что откровенные видео с их участием были обнародованы на сайте без их согласия. Об этом рассказывают издания ВВС, NBC News и CBS News.

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Отмечается, что иск был подан в суд в Калифорнии. MindGeek обвиняют в нарушении законов о торговле людьми, рэкете, распространении детской порнографии и других преступлениях. Истцы называют компанию "преступным предприятием", которое "покупает и загружает незаконный контент, часто получаемый в результате торговли людьми и сексуального насилия".

Женщины считают, что MindGeek использовала контент без их согласия для того, чтобы стать доминирующей компаний онлайн-порнографии в мире.

В PornHub уже отреагировали на эти обвинения, назвав их "абсурдными" и "ложными". В компании подчеркнули, что они категорически не приемлют любой незаконный контент и реагируют на все жалобы касательно контента. Также представители PornHub подчеркнули, что на их платформе есть ряд мер предосторожности, в том числе — запрет загружать видео непроверенным пользователям.

Впрочем, утверждает CBS, PornHub не требует пользователей подтверждать личность или возраст лиц, которые фигурируют в роликах. По информации журналистов, согласие участников видео платформа также не проверяет.

Напомним, в конце 2020 года в PornHub заявили, что они заблокировали более 80% видеороликов от неверифицированных пользователей. Произошло это вскоре после публикации расследования газеты The New York Times, согласно которому владельцы платформы зарабатывают на насилии над несовершеннолетними.

В феврале 2021 года сообщалось, что PornHub будет требовать от всех новых пользователей документ, который подтверждает их личность.