Журналиста в Киеве задержали по подозрению в педофилии: в редакции отреагировали (фото)

По информации следствия, мужчина совершал развратные действия с двумя 15-летними парнями и хранил детскую порнографию. В СМИ пишут, что речь о Тарасе Козубе, который работал в издании Vesti.ua.

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В Киеве задержали журналиста, которого подозревают в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Страна" сообщила, что задержанный – журналист издания Vesti.ua Тарас Козуб.

"Подозреваемый – журналист издания Vesti.ua Тарас Козуб. Слежка за ним велась давно, задержали сразу после того, как он попался на горячем. Вместе с ним вскрыли целую группу педофилов", – рассказал собеседник "Страны".

Отмечается, что получить комментарии самого Козуба журналистам не удалось.

Между тем ситуацию прокомментировали в редакции Vesti.ua.

"Сегодня, 5 июня, ряд СМИ распространяет информацию о том, что журналист сайта Vesti.ua был задержан по подозрению в совершении противоправных действий по отношению к несовершеннолетним. Данная информация не в полной мере соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый уже не является сотрудником медиа, поскольку редакция решила расторгнуть с ним отношения. Причиной явились "действия бывшего сотрудника, инкриминируемые ему правоохранительными органами".

"Редакция Vesti.ua не осуществляет контроль за личной жизнью своих сотрудников, поэтому обнародованные факты стали шоком для всех сотрудников и руководства редакции. Мы призываем не отождествлять поведение одного сотрудника, с коллективом Vesti.ua. Поведение одного сотрудника не отражает ценностей и нравственных принципов, которыми руководствуется наша редакция", – говорится в публикации.

Также сообщается, что редакция поддерживает полное и объективное расследование данного дела и готова оказать необходимую помощь следствию в рамках закона.

Что говорят правоохранители

5 июня в полиции Киева сообщили, что правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

"Жертвами обидчика стали два 15-летних парня. Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника детскую порнографию", – говорится в публикации.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия за денежное вознаграждение.

Кроме того, на флеш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией.

Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 155 – совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, соединенное с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему лицу;

ч. 1, 3 ст. 156-1 – домогательство ребенка для сексуальных целей;

ч. 1 ст. 301-1 – умышленное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозка или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта.

Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 214 720 гривен.

Санкция наиболее тяжкой из инкриминируемых ему статей предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

"Кроме того, у следователей есть основания полагать, что фигурант может быть причастен еще к ряду аналогичных преступлений", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2022 года мужчина, подозреваемый в растлении ребенка, который застрелил прибывшую на вызов полицейскую в Черновцах, умер после задержания правоохранителями.

Смертельное ранение получила 22-летняя Таисия Татарин, которая прибыла по вызову. Правоохранителям сообщили, что возле школы какой-то мужчина демонстрирует детям половые органы.