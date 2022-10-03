Пришла на службу 2 года назад: что известно о полицейской, убитой педофилом в Черновцах

22-летняя Таисия Татарин получила смертельное ранение, пострадал и ее напарник Александр Гуцул, сейчас он в больнице.

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В Национальной полиции Украины рассказали подробности о сегодняшнем инциденте в Черновцах, в результате которого погибла 22-летняя сотрудница полиции. По данным ведомства, 3 октября в полицию поступило сообщение о развращении детей. Звонившая женщина утверждала, что возле школы какой-то мужчина демонстрирует детям половые органы.

На вызов выехали патрульные Таисия Татарин и ее напарник Александр Гуцул. Они разыскали подозреваемого, оказалось, что он вооружен: мужчина несколько раз выстрелил в инспекторов.

"Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в Нацполиции.

Сейчас идут поиски преступника, полицейские пообещали, что ему не удастся уйти от ответственности.

В ведомстве отметили, что Таисия Татарин пришла на службу два года назад, ее навсегда запомнят, как принципиальную и отзывчивую коллегу.

Напомним, по данным местных телеграм-каналов, нападение на полицейских произошло возле школы №27. После стрельбы сотрудники полиции перекрыли улицу Воробкевича и выставили охрану в учебном заведении. Местные жители переживали, что преступник мог спрятаться в школе, однако заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что стрелок скрылся в многоквартирном доме.

Как сообщалось ранее, в июле в Броварах мужчина напал на полицейских с ружьем после того, как ему отказались продавать в супермаркете алкоголь. Нападавшего удалось задержать, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В начале лета в Одессе мужчина, который промышлял торговлей оружием, бросил в полицейских гранату. Пострадали трое правоохранителей.