В Броварах мужчина из-за отказа продать алкоголь открыл огонь по полиции (видео)

Житель Киевской области напал на правоохранителей с ружьем в супермаркете, где ему не удалось купить алкоголь в запрещенное время.

В Броварах мужчина напал на полицейских с ружьем после того, как ему отказались продавать в супермаркете алкоголь. Нападавшего удалось задержать, ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области на своей странице в Facebook.

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По данным правоохранителей, около полуночи 10 июля 53-летний мужчина пытался купить алкоголь в запрещенное для этого время, однако после того, как получил отказ, взял ружье и разбил дверь магазина. Оказавшиеся на месте происшествия полицейские пытались остановить нарушителя, однако тот выстрелил в их сторону из ружья. В пресс-службе ведомства о пострадавших полицейских не сообщили.

В связи с инцидентом полиция провела спецоперацию, в ходе которой, при участии спецназа, мужчина был задержан у себя дома. При обыске были по месту жительства нападавшего было найдено ружье, патроны и гранату.

По факту происшествия полицейские начали расследование по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 348 Уголовного кодекса). Задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненный срок.

Напомним, недавно в Одессе мужчина, который занимался торговлей оружием, бросил в полицейских гранату. Пострадали трое правоохранителей.

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