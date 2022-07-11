У Броварах чоловік через відмову продати алкоголь відкрив вогонь по поліції (відео)

Житель Київської області напав на правоохоронців із рушницею в супермаркеті, де йому не вдалося купити алкоголь у заборонений час.

У Броварах чоловік напав на поліцейських із рушницею після того, як йому відмовилися продавати в супермаркеті алкоголь. Нападника вдалося затримати, йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це в понеділок, 11 липня, повідомила пресслужба Нацполіції Київської області на своїй сторінці у Facebook.

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За даними правоохоронців, близько півночі 10 липня 53-річний чоловік намагався купити алкоголь у заборонений для цього час, проте після того, як отримав відмову, взяв рушницю та розбив двері магазину. Поліцейські, які опинилися на місці події, намагалися зупинити порушника, проте той вистрілив у їхній бік з рушниці. У пресслужбі відомства про постраждалих поліцейських не повідомили.

У зв'язку з інцидентом поліція провела спецоперацію, під час якої за участю спецназу чоловіка затримали в нього вдома. Під час обшуку за місцем проживання нападника знайдено рушницю, патрони та гранату.

За фактом події поліцейські розпочали розслідування за статтею про зазіхання на життя співробітників правоохоронних органів (ст. 348 Кримінального кодексу). Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення або довічний термін.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік, який займався торгівлею зброєю, кинув у поліцейських гранату. Постраждали троє правоохоронців.

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