Гучне затримання: в Одесі торговець зброєю кинув в поліцейських гранату (відео)

Внаслідок вибуху троє співробітників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. На щастя, життю правоохоронців нічого не загрожує.

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В Одесі співробітники Національної поліції виявили торговця зброєю. Під час затримання зловмисник підірвав бойову гранату — внаслідок вибуху постраждали троє оперативників внутрішньої безпеки поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції на Одещині.

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У повідомленні йдеться, що 27-річний харків'янин та його 29-річна супутниця з Луганської області прибули до Одеси з метою незаконної торгівлі зброєю. Зловмисники намагалися продати автомат Калашнікова, боєприпаси калібру 5,45, а також гранати РГД-5 та Ф-1. Побачивши поліцейських, чоловік намагався втекти. Однак коли співробітники поліції його затримали, чоловік дістав гранату, яка здетонувала. Внаслідок вибуху троє оперативників внутрішньої безпеки поліції отримали осколкові поранення.

"З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі поліцейським нічого не загрожує", — повідомила пресслужба поліції.

Наголошено, що у зловмисників виявлено 29 000 гривень, які вони отримали за продаж зброї, а також незаповнене посвідчення із зображенням герба Російської Федерації та ще одну гранату. Обидва фігуранти наразі направлені до СІЗО.

За фактом події слідчі одеської поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових злочинів за ст. 348 КК України (Зазіхання на життя працівника правоохоронного органу). Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне володіння зброєю). Санкції статей передбачають позбавлення волі терміном від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомляли, що співробітники Нацполіції в Одесі затримали двох літніх місцевих мешканок, які займалися торгівлею наркотиками в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. За даними слідства, 63-річна та 70-річна жінки брали участь у постачаннях марихуани на півдні України.

В Одеській області 16 травня після штормової погоди виявлено 2 російські якірні міни. Як повідомили в Оперативному командуванні сухопутних військ ЗСУ "Південь", фахівці підривної команди ВМС вилучили міни та знешкодили їх у безпечному місці.