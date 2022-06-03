Громкое задержание: в Одессе торговец оружием бросил в полицейских гранату (видео)

В результате взрыва трое сотрудников полиции получили осколочные ранения разной степени тяжести. К счастью жизни правоохранителей ничего не угрожает.

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В Одессе сотрудники Национальной полиции выявили торговца оружием. В ходе задержания злоумышленник подорвал боевую гранату — в результате взрыва пострадали трое оперативников внутренней безопасности полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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В сообщении говорится, что 27-летний харьковчанин и его 29-летняя спутница из Луганской области прибыли в Одессу с целью незаконной торговли оружием. Злоумышленники пытались продать автомат Калашникова, боеприпасы калибра 5,45, а также гранаты РГД-5 и Ф-1. Увидев полицейских мужчина пытался бежать. Однако когда сотрудники полиции его задержали, мужчина достал гранату, которая сдетонировала. В результате взрыва трое оперативников внутренней безопасности полиции получили осколочные ранения.

"С травмами разных степеней их доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Сейчас полицейским ничего не угрожает", — сообщила пресс-служба полиции.

Было отмечено, что у злоумышленников были обнаружены 29 000 гривен, которые они получили за продажу оружия, а также незаполненное удостоверение с изображением герба Российской Федерации и еще одна граната. Оба фигуранта в настоящее время направлены в СИЗО.

По факту происшествия следователи одесской полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных преступлений по ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное владение оружием). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Нацполиции в Одессе задержали двух пожилых местных жительниц, которые промышляли торговлей наркотиками в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. По данным следствия, 63-летняя и 70-летняя женщины участвовали в поставках марихуаны на юге Украины.

В Одесской области 16 мая после штормовой погоды были обнаружены 2 российские якорные мины. Как сообщили в Оперативном командовании сухопутных войск ВСУ "Юг", специалисты подрывной команды ВМС изъяли мины и обезвредили их в безопасном месте.