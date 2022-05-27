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Поставляли каннабис на юг Украины: в Одессе задержали пенсионерок-наркоторговцев (видео)

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Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители подозревают, что 63-летняя и 70-летняя женщины продавали наркотики в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Во время обыска у них изъяли 5 кг марихуаны.

Одесские правоохранители задержали двух местных жительниц по подозрению в поставках марихуаны на юге Украины. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, 63-летняя и 70-летняя женщины продавали наркотики в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. В результате обыска домов и автомобилей подозреваемых правоохранители изъяли более 5 кг каннабиса, который был закуплен для дальнейшей розничной торговли, а также весы, телефоны и другие доказательства противозаконной деятельности.

Обыски провели и у ближайшего круга знакомых женщин, у которых также нашли марихуану в меньших объемах.

Как уточняют в правоохранительных органов, ранее сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью Одесской области получили оперативную информацию "о группе лиц, занимающихся сбытом каннабиса". Для проведения операции были привлечены спецподразделения "Корд" и "ТОР", а также специалисты кинологического центра полиции.

Задержанным женщинам объявили подозрение по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за производство, приобретение, хранение и реализацию наркотиков. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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